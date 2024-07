Wszystko wskazuje na to, że bohaterowie kontrowersyjnego show TVN-u "40 kontra 20" nawet po zakończeniu show trzymają się w swoim gronie. Co więcej, tym razem dwie edycje połączyły siły, a tytułowy 44-latek spotkał się ze zwycięzcami pierwszej edycji. Nie wszyscy jednak dotarli na to spotkanie.

"40 kontra 20": Tom na spotkaniu z Robertem Kochankiem i resztą

Druga edycja randkowego show ruszyła pełną parą. Tym sposobem na wizji mogliśmy oglądać pierwsze konflikty w "40 kontra 20". Fani mają już także swoich faworytów oraz zdanie na temat przystojnych bohaterów show oraz uczestniczek, które walczą o ich serca. Jednocześnie jednak wciąż śledzą losy finalistów pierwszej edycji "40 kontra 20". Teraz okazuje się, że zwycięzcy poprzedniej odsłony mieli okazję na żywo poznać Toma oraz niektóre z bohaterek. W miniony weekend na Instagramowym profilu Seniora z drugiej edycji "40 kontra 20" pojawiło się zdjęcie w towarzystwie dobrze znanych bohaterów. Podczas spotkania gwiazdor mógł wymienić się poglądami z Robertem Kochankiem oraz porozmawiać z Patrycją i Bartkiem, którzy do tej pory tworzą zgrany duet. Okazuje się jednak, że na spotkaniu zabrakło... Kingi Zapadki!

Dlaczego Tom nie mógł liczyć na spotkanie w pełnym składzie finalistów? Robert Kochanek i jego była dziewczyna zerwali ze sobą w atmosferze skandalu. Długo po ogłoszeniu rozstania nie szczędzili sobie uszczypliwości, natomiast piękna blondynka niejednokrotnie zaznaczała, że etap programu ma już dawno za sobą i nie chce wracać do przeszłości. Co więcej, obecnie Kinga Zapadka z "40 kontra 20" jest szczęśliwie zakochana. Czyżby nie chciała konfrontacji z Robertem Kochankiem? Wszystko na to wskazuje. Inni bohaterowie jednak świetnie się ze sobą bawili.

Pod postem Toma z "40 kontra 20" nie zabrakło licznych komentarzy internautów:

Patrycja i Bartek świetnie spędzili czas w Polsce. Nie tylko podziwiali piękny Kraków nocą, ale także spotkali się z przyjaciółmi z "40 kontra 20" i poznali gwiazdy drugiego sezonu.

