"40 kontra 20": Kinga Zapadka zaskoczyła wyznaniem o ciąży

Kinga Zapadka to wielbicielka urodowych poprawek. Kontrowersyjna uczestniczka, znana z hitowego show TVN-u otwarcie mówi o tym, co w sobie poprawiła. Nie inaczej było tym razem. Gwiazda "40 kontra 20" za sprawą Instagrama pokazała kolejny zabieg, jakiemu się poddała. Trzeba przyznać, że to dość nietypowa ingerencja w jej ciało! Koniecznie zobaczcie! "40 kontra 20": Kinga Zapadka zdecydowała się na niecodzienny zabieg Kinga Zapadka dużą popularność zawdzięcza udziałowi show TVN-u, "40 kontra 20". Wówczas piękna blondynka zyskała miano najbardziej kontrowersyjnej uczestniczki pierwszej edycji. Tym sposobem doszła do wielkiego finału, a z programu wyszła u boku Roberta Kochanka . Miłość jednak nie przetrwała, a w życiu celebrytki wiele się zmieniło. Ta nieustannie poddaje się nowym, urodowym zabiegom. Kinga Zapadka z "40 kontra 20" swoją metamorfozę zaczęła od operacji piersi . Teraz z kolei przyszła pora na nietypowy zabieg, który wiele zmieni w jej wyglądzie! Okazuje się, że blond piękność... usunęła duży tatuaż, który widniał na jej udzie! Zobacz także: "40 kontra 20": Amello najpiękniejszą uczestniczką w historii programu?! ZDJĘCIA Kinga Zapadka pokazała fragmenty zabiegu za sprawą Instagrama. Wówczas ujawniła swój niechciany tatuaż. Okazało się, że jej nogę zdobił czarno-biały, olbrzymi tatuaż. Wizerunek kobiety jednak od dłuższego czasu przeszkadzał uczestniczce "40 kontra 20" . Jakiś czas temu za sprawą Instagrama wspominała, że planuje pozbyć się tatuażu, bo ten nie pasuje do jej obecnego wizerunku. Zobacz także: "40 kontra 20": Amira komentuje zachowanie Dżoany i Natalii. Dalej ma do nich żal? Kontrowersyjna uczestniczka show wyznała, że pierwsza sesja usuwania tatuażu już za nią. Na...