Kinga Zapadka to wielbicielka urodowych poprawek. Kontrowersyjna uczestniczka, znana z hitowego show TVN-u otwarcie mówi o tym, co w sobie poprawiła. Nie inaczej było tym razem. Gwiazda "40 kontra 20" za sprawą Instagrama pokazała kolejny zabieg, jakiemu się poddała. Trzeba przyznać, że to dość nietypowa ingerencja w jej ciało! Koniecznie zobaczcie!

Reklama

"40 kontra 20": Kinga Zapadka zdecydowała się na niecodzienny zabieg

Kinga Zapadka dużą popularność zawdzięcza udziałowi show TVN-u, "40 kontra 20". Wówczas piękna blondynka zyskała miano najbardziej kontrowersyjnej uczestniczki pierwszej edycji. Tym sposobem doszła do wielkiego finału, a z programu wyszła u boku Roberta Kochanka. Miłość jednak nie przetrwała, a w życiu celebrytki wiele się zmieniło. Ta nieustannie poddaje się nowym, urodowym zabiegom. Kinga Zapadka z "40 kontra 20" swoją metamorfozę zaczęła od operacji piersi. Teraz z kolei przyszła pora na nietypowy zabieg, który wiele zmieni w jej wyglądzie! Okazuje się, że blond piękność... usunęła duży tatuaż, który widniał na jej udzie!

Instagram @kinga.zapadka

Zobacz także: "40 kontra 20": Amello najpiękniejszą uczestniczką w historii programu?! ZDJĘCIA

Kinga Zapadka pokazała fragmenty zabiegu za sprawą Instagrama. Wówczas ujawniła swój niechciany tatuaż. Okazało się, że jej nogę zdobił czarno-biały, olbrzymi tatuaż. Wizerunek kobiety jednak od dłuższego czasu przeszkadzał uczestniczce "40 kontra 20". Jakiś czas temu za sprawą Instagrama wspominała, że planuje pozbyć się tatuażu, bo ten nie pasuje do jej obecnego wizerunku.

Instagram @kinga.zapadka

Zobacz także: "40 kontra 20": Amira komentuje zachowanie Dżoany i Natalii. Dalej ma do nich żal?

Zobacz także

Reklama

Kontrowersyjna uczestniczka show wyznała, że pierwsza sesja usuwania tatuażu już za nią. Na swoim Instagramie pokazała jedynie zabandażowaną nogę. Jesteśmy jednak przekonani, że niebawem, gdy tylko zagoją się rany, ta pochwali się efektami końcowymi. Tymczasem jednak gwiazda wyznała, że rozłożyła ja choroba. Mamy nadzieję, że szybko dojdzie do siebie, bo przed nią kolejny zabieg - w nowym roku pod nóż idzie jej nos!

Instagram @kinga.zapadka