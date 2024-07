Już po pierwszych odcinkach drugiego sezonu kontrowersyjnego show "40 kontra 20", widzowie wyłaniają swoje faworytki i z chęcią oceniają zachowania pań, które konkurują ze sobą o serca wybranków. Na pierwszy ogień poszła Magda i Asia, pomiędzy którymi doszło do wymiany zdań. Fani nie zostawili nietaktownego zachowania Magdy bez komentarza. W sieci zawrzało.

Właśnie ruszyła kolejna edycja uwielbianego show TVN-u. Wiemy już jak wygląda ideał kobiety Toma Grabowskiego z "40 kontra 20". Zdążyliśmy także zapoznać się z sylwetką młodszego gwiazdora - Tomasza Zarzyckiego. A także poznać uczestniczki drugiego sezonu "40 kontra 20". Już po pierwszych odcinkach pośród nich wyłoniły się faworytki - zarówno przystojnych panów, jak i widzów. Nie da się także ukryć, że czujni widzowie wyłapali pierwszy konflikt pomiędzy paniami. Już w drugim odcinku Magda mimochodem rzuciła do swojej rywalki, a jednocześnie najstarszej uczestniczki show Asi, zdanie, które ją mocno dotknęło:

Zobacz także: "40 kontra 20": Co słychać u finalistów hitowego show? Czy Robert Kochanek znalazł miłość?

Po takich słowach 47-latka nie kryła swojego żalu. Wymownie skomentowała zachowanie rywalki z programu "40 kontra 20":

- Oczywiście to, co mi powiedziała Magdalena, to nie jest komfortowe dla dojrzałej i dbającej o siebie kobiety. Absolutnie - skwitowała.