"40 kontra 20": Kinga Zapadka i Robert Kochanek udawali związek?! Zaskakujący wpis 

Robert Kochanek w finale "40 kontra 20" po prostu musiał wybrać Kingę Zapadkę. Parę ciągnęło do siebie bardzo i widzowie z zachwytem oglądali ten burzliwy, namiętny i bardzo uczuciowy związek. Niestety, pół roku później doszło do rozstania. Kinga Zapadka poinformowała o tym w dziwny sposób i fani od tej pory, gdy tylko mają okazję, wypytują uczestniczkę o powody. Dotychczas uczestniczka unikała odpowiedzi na to pytanie. Teraz wyjaśniła dlaczego. Padły mocne słowa! "40 kontra 20" Kinga Zapadka o rozstaniu z Robertem Kochankiem. Jest gotowa na nowy związek? Kinga Zapadka i Robert Kochanek poinformowali o swoim rozstaniu za pomocą krótkiego oświadczenia. Już wówczas Kinga zaznaczyła, że nie chce rozmawiać publicznie o powodach tej decyzji, jednak łatwo można było się domyślić, że to ona czuła się pokrzywdzona, a nawet, jak zauważyli fani, zdradzona... Kinga Zapadka od tego czasu odcięła się od przeszłości. Ponieważ uczestniczka "40 kontra 20" zebrała naprawdę spore grono fanów, często z nimi rozmawia i opowiada o swoim życiu, pytanie o Roberta Kochanka wracało jak bumerang. Uczestniczka nie kryła irytacji i zaznaczała, że nie chce wracać do przeszłości... Tym razem jednak wróciła pamięcią do tamtego rozstania. Podczas Q&A przyznała fanom, że nie dziwi się, iż ten temat ich tak interesuje. Jednak niemówienie o rozstaniu ma swoje drugie dno... - Kiniu, a czy przyjdzie moment, że uchylisz trochę tajemnicy co do ostatniego rozstania? - dopytała jedna z fanek. - Wychodzę z założenia, że albo mówić dobrze, albo nie mówić nic. Tu nie mam absolutnie nic dobrego do przekazania. Jestem bardzo charakterną osobą i zawsze wychodzę z założenia: „za dobre wynagradzać, za złe karać”, ale to jest jak puszka Pandory. Że myśl o ponownym...