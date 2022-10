Kinga i Robert z "40 kontra 20" wciąż są razem? Fani martwią się o związek pary, która poznała się na planie randkowego show. Internauci pytają dlaczego Kinga i Robert nie publikują w sieci wspólnych zdjęć i nagrań, a była uczestniczka "40 kontra 20" komentuje. Odpowiedź Kingi może niepokoić! Nie uwierzycie, co napisała podczas relacji na InstaStories. Kinga z "40 kontra 20" o związku z Robertem Kochankiem Kinga Zapadka i Robert Kochanek wzięli udział w pierwszej edycji "40 kontra 20". W programie grupa młodych i starszych kobiet walczyła o serca dwóch przystojniaków Bartka i Roberta. W wielkim finale okazało się, że Bartek wybrał Patrycję, a Robert zdecydował, że chce być związku z Kingą. Wybór Roberta zaskoczył widzów, którzy wcześniej widzieli, jak między nim a Kingą dochodzi do ostrych kłótni. Między Kingą a Robertem iskrzyło od samego początku "40 kontra 20". Wydawało się, że to właśnie piękna blondynka jest faworytką Seniora, jednak po jakimś czasie zaczęło dochodzić między nimi do nieporozumień. Co więcej, tuż przed finałem Robert wyrzucił Kingę z programu. Ostatecznie inna uczestniczka oddała jej swoje miejsce w show, a wtedy Kochanek zrozumiał, jak ważna jest dla niego Zapadka. Zobacz także: "40 kontra 20": Kinga rozpływa się nad Robertem "zaprosił mnie w intymne miejsce" Po wielkim finale Kinga i Robert ogłosili, że ich związek przetrwał po programie. Zakochani chętnie publikowali w sieci wspólne zdjęcia i nagrania. Para pokazywała swoim fanom, jak spędzają czas tylko we dwoje. Niestety, fani zauważyli, że ostatnio uczestniczka show i tancerz nie pokazywali się razem. Kinga podczas relacji na InstaStories zdradziła, że dostaje wiadomości z pytaniami o jej związek,...