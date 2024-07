Druga edycja matrymonialnego formatu TVN 7 "40 kontra 20" nabiera rozpędu. Za nami pierwsza ceremonia, podczas której panowie wybierali swoje wybranki. Decyzją Tomka program opuściły aż dwie uczestniczki. Fani nie mogą wybaczyć Tomkowi, że ten odesłał do domu ich ulubienice. Padły mocne słowa.

W drugiej edycji randkowego programu nie brakuje dużych emocji. Byliśmy już świadkami pierwszych kłótni w programie "40 kontra 20". Nie da się ukryć także, że niektórzy poczuli się zauroczeni, a Tom i Amira dopuścili się pierwszych, potajemnych pocałunków. Gorąca atmosfera nastała jednak dopiero wtedy, gdy uczestniczki musiały się zmierzyć z pierwszą ceremonią, podczas której ktoś opuszcza rajską Kretę. Na jej skutek, w minionym odcinku z programu "40 kontra 20" odeszły aż dwie uczestniczki - obie z ręki młodszego uczestnika, Tomka. Ten początkowo pożegnał się z Karoliną, stwierdzając, że nie jest dla niego odpowiednią kobietą. Jednak to dopiero druga decyzja wywołała prawdziwe emocje, ponieważ wydaje się być niezrozumiała. Tomek pozbawił złudzeń rudowłosą Kasię, zwaną "Koką".

Widzowie formatu "40 kontra 20" uważają, że 28-latek podjął złą decyzję. Właśnie dlatego tuż po odcinku w sieci zawrzało. Internauci nie kryją swojego oburzenia oraz złości:

- Młody to gamoń. Starszy cały swój harem uratował, nawet na koniec lojalnie wybrał Asię i żadna nie odpadła. Wybory młodego dziwne, z żadną nie widać chemii. Ciekawe, jaki ma naprawdę gust. Możliwe też, że mieli narzucone nie odpulać na razie pań 40, bo zostaną same 20.

Decyzja młodszego bohatera show wydaje się być niezrozumiała, ponieważ to właśnie Kasia od początku najbardziej wpadła mu w oku. To z nią odbył największą ilość rozmów, a dziewczyna nie ukrywała, że jest zauroczona Tomkiem. Zażyłość pomiędzy tą dwójką widziały także pozostałe uczestniczki show, które bardzo polubiły Kasię. Twierdzą, że glamping bez "Koki" nie będzie już taki sam. Ta również zabrała głos, jest rozżalona:

Ogień zgasł. Klasa, wartości i zasady właśnie opuściły glamping. ????W programie chciałam pokazać to, ze nie trzeba tworzyć niepotrzebnych konfliktów, knuć intryg i obrabiać tyłków osobom, z którymi się żyje i mieszka w jednym domu. Jednak pamietajmy ze jest to reality show, akcja się dziać musi! ???? Większość scen niestety nie weszła do emisji, mam nadzieje ze dobrze się bawiliście oglądając moje basenowe dramaty, wybory „ałtfitow” dla Tomka, i wiele innych scen z moim udziałem.