"40 kontra 20": Kinga Zapadka komentuje relacje z Robertem Kochankiem. Wmieszała Dodę! 

Robert Kochanek odniósł się do rozstania z Kingą Zapadką, z którą poznali się na planie "40 kontra 20". Ich związek trwał zaledwie pół roku, a ich fani prędzej spodziewaliby się ślubu niż tak rychłego rozstanie, szczególnie, że Kinga nawet pokazywała pierścionek, który dostała od ukochanego, chociaż nigdy nie potwierdziła czy był zaręczynowy. Robert Kochanek odpowiedział na kilka pytań odnośnie rozstania i zabrał głos na temat tego, czy jest już w nowym związku. "40 kontra 20": Robert Kochanek jest już w nowym związku? Kinga Zapadka i Robert Kochanek byli ulubieńcami widzów "40 kontra 20". Jeszcze do niedawna nic nie wskazywało na to, by mieli mieć kryzys. Chociaż kilka tygodni temu wspominali o problemach w związku, te udało im się pokonać. W ostatnim czasie paparazzi przyłapali ich na wspólnym romantycznym spacerze , a gdy Kinga pokazała zdjęcia sprzed Pałacu Ślubów w Warszawie, niektórzy byli pewni, że chce podzielić się swoim szczęściem. Niestety związek zwycięzców "40 kontra 20" nie przetrwał. Po pół roku wspólnego życia Kinga ogłosiła w sieci: Pragnę poinformować Was, że związek z Robertem dobiegł końca. Nie jestem gotowa na to aby mówić dlaczego… (...) Robercie, Tobie dziękuję za wspólnie spędzony czas, za te dobre i złe momenty, to była niesamowita lekcja. Życzę Ci szczęścia i jednocześnie wybaczam… Robert Kochanek odniósł się do rozstania zaledwie dzień później, ale nie zrobił tego bezpośrednio. Byli partnerzy do tej pory nie zdradzili konkretnych powodów rozstania. Zmierzyli się jednak z zarzutami, że "rozstali się, ponieważ wygasła im umowa". Zobacz także: "40 kontra 20": Kinga pisze o...