Uczestniczki maja powoli dość zachowania Toma. Senior z "40 kontra 20" flirtuje z kilkoma dziewczynami jednocześnie, wzbudzając w nich zazdrość. Popisowy pocałunek Toma i Amiry na tarasie willi został zauważony przez dziewczyny z glampingu i wywołał aferę, która skończyła się łzami.

Płaczę dlatego, że znowu gdzieś gdzie byłam czujna i kontrolowałam to, to teraz sobie pozwoliłam dopuścić siebie zbyt blisko - mówiła zapłakana Natalia.

Z kolei Amira była przerażona, że przez co to zaszło między nią a Tomem zostanie znienawidzona przez koleżanki z willi. Zarówno ona jak Natalia próbowały wypytać Toma o jego intencje, jednak ich pytania pozostawił bez odpowiedzi. Robi to specjalnie?

"40 kontra 20": Tom całuje Amirę. Natalia zalewa się łzami

Tom z "40 kontra 20" zrazi do siebie wszystkie uczestniczki? Z flirtowaniem bezsprzecznie czuje się jak ryba w wodzie, jednak wygląda na to, że dziewczyny powoli zaczynają czuć się ranione. Zachowanie Toma sprawia, że zaczynają się angażować, a zazdrość zaczyna dominować wśród uczuć. Chociaż Tom wydaje się wysyłać Amirze jednoznaczne sygnały, nie unika flirtowania z innymi.

Nic dziwnego, że Amira zezłościła się, gdy musiała słuchać jak Tom droczy się z Dżoaną. Moment, w którym "Żona Hollywood" zdecydowała się dać Tomowi buziaka wyprowadził ją z równowagi:

Wkurza mnie to, że nie mam do niczego pewności. Całuje się ze mną i z inną, to też mnie w... nie jest to fajna sytuacja.

Tom zdecydowanie wie, jak działa na dziewczyny, a one wybaczają mu kolejne przewinienia. Tak też było w rozmowie z Amirą, kiedy chciała wypomnieć mu flirty z Dżoaną, której do tej pory nie uważała za konkurentkę:

- Czyli nie tak z każdą ale z Dżoaną? Kiss?

- Ale jakie kiss było z Dżoaną?

- No dobra, ona cię tak wzięła.

Amira z "40 kontra 20" przed kamerami podzieliła się swoimi obawami:

Joanna nie jest moją konkurencją. Jest mi przykro, bo poczułam się wyjątkowa, a dawno się tak nie poczułam i czuję, że ktoś może mi to zabrać.

Tom by rozwiać wątpliwości Amiry nagle namiętnie ją pocałował. Zrobił to na balkonie, z którego dojrzały ich mieszkanki glampingu, co wywołało poruszenie. Tom jeszcze dodał oliwy do ognia:

O ku*wa widziały nas, koniec jest, koniec jest.

Amira była przerażona, że dziewczyny z willi zaraz dowiedzą się o tym, co zaszło pomiędzy nią a Tomem.

- Stały i się wszystkie patrzyły - podkręcał Tom.

- No zajebiście to teraz będę miała samych wrogów.

- Nie jest dobrze. Idź na dół, bo będzie afera

Amira błagała koleżanki z glampingu, by zachowały w tajemnicy, to co widziały. Natalia z "40 kontra 20", która również chciałaby stworzyć coś więcej z Tomem nie zamierzała odpuszczać:

Każda z nas wie, po co tutaj jest, Amira była pierwsza ale nie ostatnia, każdy wie, jakie są zasady gry i ja nie zamierzam odpuszczać. .

Natalia była mocno zasmucona tym, co wydarzyło się pomiędzy Amirą a Tomem. Postanowiła szczerze porozmawiać z Izą:

- Jak ci jest przykro to powiedź, że jest ci przykro.

- Nie jest mi przykro, wiem, że to jest gra

- Nie myślałaś, żeby się zakochać?

- Dopóki nie będę czuła bezpiecznej pozycji to nie będę się angażowała emocjonalnie, bo to nie ma sensu.

Emocje jednak wzięły górę, a Natalia popłakała się przed kamerami:

Nie chcę być taką kolejna, (..)skąd mogę wiedzieć. Nie że nad nim placzę, ale płaczę dlatego, że znowu gdzieś gdzie byłam czujna i kontrolowałam to, to teraz sobie pozwoliłam dopuścić siebie zbyt blisko.

Zachowaniem Toma i tym, że pocałował Amirę oburzona była również Dżoana:

Nie wiem po co robi takie podchody, obejmuje mnie często, przychodzi do mnie pogadać i w ogóle całuje mnie w usta, natomiast dwie godziny później całuje się z Amirką na balkonie, wiec to nie jest w porządku.

W obronie koleżanki stanęła jednak Iza, która wytłumaczyła Joannie, że to nie Amira pocałowała Toma, a on ją. Amirze trudno było odnaleźć się w sytuacji, która zapanowała w programie:

Szkoda mi Natalii, bo widzę, że jest zazdrosna. Nie chcę z nią mieć wojny a widzę, że będzie. Mam emocje w sobie, że jestem wkurzona. (...) Nie chce mieć wrogów, chce się dobrze bawić z dziewczynami, teraz każda inna poza Aśką będzie dla mnie miła dla pozorów.

Tom z "40 kontra 20" jednak nie zamierzał się przejmować i korzystał z zainteresowania dziewczyn. Natalia jednak nie dała się omamić:

- Konkurencja nie śpi - rzuciła, mając na myśli Amirę.

- Jaka konkurencja? Przecież ty nie masz konkurencji - próbował czarować.

- Wiesz co? Lojalność to podstawa.

Natalia próbowała szczerze porozmawiać z Tomem z "40 kontra 20" na temat jego relacji z Amirą:

- Cos czujesz więcej do Amiry? Pytam, bo nie będę się wkręcać, jeśli tak.

- Czemu akurat mówisz o Amirze? Uwielbiam cię, jak tak wkręcasz kogoś. Zawsze będą plotki

- To nie są plotki, widziałam to na własne oczy.

Natalia przyznała, że miała nadzieję, że z Tomem może stworzyć coś więcej, jednak przekonuje się, że "chyba wszystkim tak mówił". Tego samego wieczora Tom odbył również rozmowę z Amirą, która również chciałaby poznać jego intencje:

- Widziałem tam przytulanki z Tomkiem - zaczął Tom.

- Nie ja z Tomkiem nic, a Ty z każdą dziewczyną. Ja rozumiem, jestem młoda i głupia, pod takim wględem że za pięć dni się zakocham a ja tego nie chcę.

- W Tomku?

- Debilu, w Tobie

Co sądzicie o zachowaniu Toma? Zachowuje się nie w porządku? A może dziewczyny podchodzą do tego zbyt poważnie?

