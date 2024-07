Choć nowa edycja "40 kontra 20" dopiero co wystartowała, piękne tytułowe "czterdziestki" i charyzmatyczne "dwudziestki" już dostarczają widzom wiele skrajnym emocji.

Reklama

"40 kontra 20": Uczestniczki mają dość Magdy

Widzowie Telewizyjnej Siódemki z utęsknieniem oczekiwali na kolejną odsłonę "40 kontra 20", w którym o względy programowego "Juniora" i "Seniora" walczy grupa niezwykle pewnych siebie piękności. Co ciekawe, już od początku show rywalizacja o względy przystojniaków jest naprawdę zaciekła. Po tym, jak Magda z "40 kontra 20" kąśliwie komentowała wygląd Asi, przebojowa blondynka nie omieszkała również pokusić się na ocenę innej koleżanki z programu - Izki, gorzko oceniając jej stosunek do porządku, jak również nagminne przerywanie rozmów innych. W najnowszym odcinku temat powrócił, a Izka postanowiła gorzko odnieść się do słów Magdy na swój temat.

- Strasznie się wk****łam, jak i zwróciłaś uwagę - mówiła Izka. - Ty też mi kilka razy przerwałaś, jak coś tam do kogoś mówiłam i nie zwracałam ci uwagi, bo mówię "ludzie tak robią" - dodała. - Ty przychodzisz i nie posłuchasz nawet chwili, co się dzieje - grzmiała Magda. - On [Tomek, przyp. red] pytał nas o poważne rzeczy, a ty przychodzisz i krzyczysz "Magda!". Ja się wtedy wyrywam, a zastanawiałam się nad jakąś wypowiedzią. - Mówię ci, co mnie wk****ło w danym momencie - ciągnęła Izka. - Podchodzisz i zwracasz mi uwagę, robiąc to samo - podkreślała.

40 KONTRA 20 SCREEN Z PROGRAMU/PLAYER.PL

Zobacz także: "40 kontra 20": pierwsza kłótnia w programie! Magda nie wytrzymała, teraz się tłumaczy: "Taki charakter"

I choć wydawało się, że uczestniczki "40 kontra 20" doszły do porozumienia, to zaistniała sytuacja wciąż dręczyła Magdę.

- Ona do mnie, że ja ją zdenerwowałam tym, że zwróciłam jej uwagę, że ona przerywa - mówiła przed kamerami wzburzona Magda. - Czyli co, nie można zwrócić jej uwagi? - dopytywała.

Wszystko wskazuje na to, że zadziorny charakter Magdy szybko został podsumowany przez pozostałe rywalki, ponieważ podczas "Ceremonii Chaosu" dziewczyny nie zostawiły na niej suchej nitki.

Zobacz także

- Jest pretensjonalna - anonimowo oceniła Magdę jedna z uczestniczek. - To ja napisałam - przyznała się Anita. - Zwracałaś nam uwagę przy stole, że zapomniałyśmy szklanki odnieść w danym momencie, albo coś zostawiłyśmy, albo że robimy tutaj bałagan - dodała. - Naprawdę dziewczyno? Nie mogłaś tego napisać inaczej? Jak ma się jedno do drugiego? - grzmiała Magda.

40 KONTRA 20 SCREEN Z PROGRAMU/PLAYER.PL

- Jest zarozumiała i się rządzi - oceniła ostro Magdę Amira.

Reklama

To dopiero zapowiedź tego, co już niebawem zobaczymy w kolejnym odcinku "40 kontra 20". Podczas "Ceremonii Chaosu" będzie naprawdę gorąco!

Screen programu 40 kontra 20/Player.pl