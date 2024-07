Magdalena Bolesławska w "40 kontra 20" zrobiła wrażenie zarówno na Tomie Grabowskim jak i Tomku Zarzyckim. Ostatecznie trafiła na glamping do Juniora, co mocno zdenerwowało Seniora. Jednak wystarczyło zaledwie kilka dni by Tom diametralnie zmienił zdanie o Magdzie i wypowiadał się o niej niepochlebnie za jej plecami:

Nastawiłeś przeciw mnie swoje dziewczyny i jeszcze próbowałeś manipulować @tomekzarzycki ????????‍♀️ Dzięki Stary ????????‍♀️ - napisała Magda na Instagramie.

Nawet nie kryła swojego oburzenia po obejrzeniu nowego odcinka "40 kontra 20".

"40 kontra 20": Magda ostro o zachowaniu Toma w programie: "Nieźle jedziesz po mnie"

Kilkanaście pięknych kobiet walczy o względy dwóch mężczyzn. Nic dziwnego, że w "40 kontra 20" nie brakuje konfliktów. Po pierwszej ceremonii chaosu, gdy dziewczyny anonimowo mogły wytknąć sobie, co o sobie myślą wybuchła niezła awantura. Magda z "40 kontra 20" wyprowadziła koleżanki z równowagi. Nazwały ją protekcjonalną, zarozumiałą i rządzącą się. Kobieta czuła się pokrzywdzona i mocno walczyła o swoje dobre imię. Wieczorem przed willą wybuchła głośna kłótnia, którą słyszał Tom. Kolejnego dnia wraz z dziewczynami obgadywał Magdę i nastawiał dziewczyny przeciwko niej. Magda po obejrzeniu odcinka "40 kontra 20" zostawiła w sieci gorzki komentarz, w którym zwróciła się bezpośrednio do Toma:

@mr.grabowsky nieźle jedziesz po mnie w 5-tym odcinku, właśnie skończyłam go oglądać na @player.pl ????????‍♀️ Nastawiłeś przeciw mnie swoje dziewczyny i jeszcze próbowałeś manipulować @tomekzarzycki ????????‍♀️ Dzięki Stary ????????‍♀️???????? Szkoda, że wtedy tego nie wiedziałam co i jak mówisz za moimi plecami ????????‍♀️

Co konkretnie wydarzyło się w odcinku?

"40 kontra 20": Tom buntuje uczestniczki przeciwko Magdzie?

Niektóre dziewczyny z "40 kontra 20" wzięły sobie do serca uwagi koleżanek, jednak niektóre nie mogły sobie poradzić z opiniami. Szczególnie Magda miała im za złe, że podczas ceremonii chaosu mogły zniszczyć jej opinię zarówno w oczach Toma jak i Tomka. Wypomniała Amirze, twierdząc, że wybieliła siebie jednocześnie ją oczerniając, kiedy sama zwróciła jej uwagę jedynie na zachowanie czystości na glampingu. To samo tyczyło się Anity. Do całości wtrąciła się Iza i Karolina, co skończyło się głośną awanturą, a dziewczyny nie przebierały w słowach.

- Wszystkie byłyśmy w szoku, jak one się do siebie rzucają - podsumowała Asia.

- Bałam się, że one za chwilę się zaatakują - dodała Kasia.

W komentowanie wieczornej awantury, kolejnego dnia włączył się Tom, który zupełnie zmienił nastawienie do Magdy, obrażając ją przy dziewczynach, które zamieszkały w jego willi.

- Wydarłyśmy się wszystkie na siebie, jak zwierzęta - powiedziała Amira.

- Położyłem się spać, usłyszałem jakieś krzyki, byłem przerażony, że możecie w ten sposób ze sobą rozmawiać. Przeraziłem się, nie jak u mnie w willi są kobiety, które rozmawiają w ten sposób... - narzekał.

Mieszkanki willi z "40 kontra 20", poruszając temat Magdy, oburzały się, że zwracała im uwagę o czystość w niemiły sposób.

- Ona nie jest w ogóle wyluzowana. Wielką damę udaje. Może to będzie fajne, jak na salony pójdzie ale to kurde Kreta - zaczęła Amira.

- Chciałybyście, żeby ona była w willi? - podkręcał Tom.

- Ja nie chcę mieszkać z tą osobą nigdy.

- Mi przeszkadza, że ona używa wulgarnych słów, bo uważam, że kobiety nie powinny w ten sposób rozmawiać ze sobą - zawyrokował.

Tom z "40 kontra 20" stwierdził, że Magda zrobiłaby wszystko by zamienić glamping na jego wygodną willę, chociaż w trakcie odcinka sama Magda przyznawała, że nie chciałaby zmian:

- Magda mówi, że jest jej fajnie na dole, ale chciałaby być na górze. Zaczynają brać górę emocje, że ona jest wkurzona, że ona nie jest tutaj.

- Wielka dama chciałaby do willi trafić - podsumowała Amira, która gorzko stwierdziła, że "Magda pokazała swoje prawdziwe oblicze".

O tym, jak po ceremoni chaosu w "40 kontra 20" zachowywały się dziewczyny, Tom poskarżył Tomkowi, który stwierdził, że nie uważa by pomiędzy jego dziewczynami panowały zgrzyty. Senior postanowił w szczególności obgadać Magdę, którą obwinił o cały konflikt. W dalszej części dnia ponownie buntował dziewczyny przeciwko Magdzie i złośliwie komentował każde jej zachowanie. Jak myślicie, co konkretnie spowodowało taką niechęć z jego strony? W końcu dopiero co miał za złe Juniorowi, że sprzątnął mu Magdę sprzed nosa.

