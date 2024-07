Od premiery pierwszej edycji show minęło już niemalże półtora roku, przed nami także kolejna, druga edycja programu "40 kontra 20". Tuż przed jego rozpoczęciem sprawdzamy, jak potoczyły się losy finalistów poprzedniej odsłony - Kingi Zapadki, Roberta Kochanka oraz Patrycji Rodak i Bartka Andrzejczaka. Wiele się zmieniło od ich głośnego udziału w show!

"40 kontra 20": Jak potoczyły się losy finalistów pierwszej edycji?

Randkowy format TVN-u ma wielu zwolenników - ci wreszcie mogą odetchnąć z ulga, bo przed nami kolejna odsłona show. Znamy już wszystkie uczestniczki drugiego sezonu "40 kontra 20", nie da się jednak ukryć, że ulubieńcy z poprzedniej edycji także nadal wzbudzają wiele emocji. Co się zmieniło poza kamerami i na przestrzeni czasu? Okazuje się, że całkiem sporo. Na szklanym ekranie największe emocje wzbudzał związek 44-latka Roberta Kochanka z piękną Kingą Zapadką, która porwała jego serce. Niestety ten zakończył się w atmosferze skandalu i odbił szerokim echem w polskim show-biznesie. Nie da się także ukryć, że Kochanek niejednokrotnie uderzał w Zapadkę z "40 kontra 20", obecnie jednak ich relacja to już przeszłość, a popularny tancerz stroni od pokazywania swojego życia prywatnego. W dużej mierze jednak skupił się na rozwoju kariery. Regularnie możemy go oglądać w autorskim projekcie "Legalny Kochanek". Tancerz nie ukrywa także, że do tej pory utrzymuje świetne relacje z drugimi finalistami show - Bartkiem i Patrycją.

Legalny Kochanek/YouTube

A co słychać u jego programowej partnerki? Wszystko wskazuje na to, że piękna blondynka już dawno uporała się z ciężkim rozstaniem i układa swoje życie na nowo. Ta jest szczęśliwie zakochana, a ostatnio nawet Kinga Zapadka z "40 kontra 20" pochwaliła się imponującym pierścionkiem. Celebrytka coraz śmielej pokazuje swojego ukochanego, jednak nadal ukrywa jego tożsamość. Ten jest jej prawą ręką - pomaga jej w prowadzeniu biznesu z kobiecą bielizną i wspiera na każdej płaszczyźnie. W życiu zakochanych nie brakuje romantycznych uniesień, prezentów i wspólnych wyjazdów.

Instagram/Kinga Zapadka

A co słychać u Patrycji i Bartka z "40 kontra 20"? Nie da się ukryć, że początkowo telewidzowie sceptycznie podchodzili do relacji, która w programie miała swoje wzloty i upadki. Ostatecznie jednak to ta dwójka jest dowodem na to, że prawdziwą miłość można znaleźć na oczach milionów Polaków. Pomimo wszelkich trudności i związku na odległość, Patrycja i Bartek do tej pory są w sobie bardzo zakochani. Swoimi szczęśliwymi, wspólnymi chwilami z chęcią dzielą się za sprawą mediów społecznościowych, a fani nie mają najmniejszych wątpliwości co do tego, że u tej dwójki szykuje się ślub.

Instagram @bartosz.a_official