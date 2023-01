"40 kontra 20": Kinga Zapadka przeszła operację nosa. Pokazała zdjęcia po 

Wszystko wskazuje na to, że Kinga Zapadka, dobrze znana fanom formatu "40 kontra 20" wreszcie odnalazła swoje szczęście. Celebrytka nie ukrywa już, że w jej życiu pojawił się mężczyzna. Przy okazji jednak nie zapomniała o dawnej relacji - w gorzkich słowach nawiązała do publicznego związku z Robertem Kochankiem! "40 kontra 20": Kinga Zapadka chwali się nową miłością! W oczekiwaniu na premierę 2. sezonu "40 kontra 20" , dobrze znani uczestnicy pierwszej edycji show, wciąż dostarczają dużej dawki emocji. Nie da się ukryć, że po emisji pierwszego sezonu w pamięć widzów zapadła przede wszystkim Kinga Zapadka. Po zakończeniu relacji z Robertem Kochankiem, fani nieustannie dopytywali o nowe, miłosne relacje w jej życiu. Ostatnio fani podejrzewali, że Kinga Zapadka jest w związku . Wówczas sama zainteresowana nie odniosła się do plotek. Teraz jednak w końcu pokazała swojego wybranka i wygląda na to, że nie zamierza dłużej ukrywać swojego szczęścia. Na jej InstaStories wylądowało zdjęcie tajemniczego mężczyzny z wielkim bukietem róż. Kinga Zapadka opatrzyła fotkę wymownym podpisem: - My only (Mój jedyny) Zobacz także: "40 kontra 20": Kiedy premiera drugiego sezonu? Widzowie nie będą zadowoleni Tak sugestywna i bezpośrednia relacja wzbudziła wśród fanów duże zainteresowanie. W końcu od momentu rozpadu związku z Robertem Kochankiem , Kinga Zapadka postawała singielką. Nieustannie twierdziła także, że nikogo nie szuka oraz, że skupia się na swoim rozwoju i samorealizacji. Wszystko jednak wskazuje na to, że od tamtej pory w jej życiu sporo się zmieniło. Po opublikowaniu zdjęcia tajemniczego mężczyzny, jeden internautów zadał gwieździe "40 kontra 20" następujące pytanie: - Z kim się spotykasz? Kinga Zapadka...