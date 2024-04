Wygląda na to, że Nicole i Mateusz nieźle namieszali w "Love Island". To co zrobili raz na zawsze przekreśli ich szanse na finał? Pozostali uczestnicy czują się oszukani:

Ty się w lustro spojrzysz samemu, będziesz mógł sobie odpowiedzieć - zwrócili się do Mateusza.

Po minach Nicole bardzo łatwo stwierdzić, że jest przerażona konfrontacją, którą postanowiła zrobić Karolina Gilon. Co zrobili Nicole i Mateusz i jak się tłumaczą? Mamy przedpremierowy fragment odcinka.

Nicole i Mateusz zostaną wyrzuceni z "Love Island"?

Produkcja wyrzuci uczestników "Love Island" tuż przed finałem? Zwycięzców 9. edycji poznamy już 14. kwietnia, jednak wygląda na to, że nad uczestnikami zawisły "czarne chmury".

Oszukani Islanderzy, złamany regulamin i poniesione konsekwencje będą w kolejnym odcinku niczym wielkie tornado. Czy Nicole i Mateusz mają szansę na odbudowanie zaufania Isladnerów? Zawiedli wszystkich i skrywają tajemnicę. Ale prawda zawsze się obroni. - zapowiada produkcja.

W odcinku "Love Island" odbędzie się przeparowanie, jednak nie będzie takie jak zazwyczaj. Wśród uczestników dwie osoby złamały regulamin czy konsekwencją tego będzie opuszczenie "Love Island"? Produkcja zapowiada, że "konsekwencje będą bardzo poważne". Tuż przed przeparowaniem doszło do konfrontacji pary z oszukanymi uczestnikami.

Nie musimy się tutaj kochać ale siebie szanujmy. Kłamstwa nienawidzę. Straciliście w moich oczach mega. - wytknięto Mateuszowi i Nicole.

Co zrobili? Jakie zarzuty wobec nich mają uczestnicy i przede wszystkim produkcja? Zobaczcie fragment kolejnego odcinka.

