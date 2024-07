1 z 8

Plisowane spódnice na wiosnę 2017

Plisowane spódnice to absolutny must have sezonu wiosna/lato 2017! Plisy, modne w latach 90., znów wracają do łask. Najchętniej łączą się z długością do połowy łydki i pastelowymi kolorami. Plisowane spódnice nosimy nie tylko na eleganckie wyjścia, ale również na co dzień, np. po połączeniu ze sportowymi butami.

Kinga Rusin poprowadziła "Dzień dobry TVN" w plisowanej spódnicy. Wyglądała świetnie! A my wybraliśmy dla Was najciekawsze modele z sieciówek: Reserved, Zary, H&M i innych.

