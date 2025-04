Wiosna to czas, gdy chętniej sięgamy po modowe nowości i eksperymentujemy ze stylem. Jeśli poszukujecie inspiracji na modny, ale i wygodny look na pierwsze cieplejsze dni, stylizacja Marii Dębskiej to idealny wybór. Na Instagramie aktorka opublikowała wpis, w którym uwagę przyciąga jej płaszcz z ekoskóry w kolorze głębokiego brązu. Wiemy, gdzie kupicie podobny model za naprawdę okazyjną cenę! To must-have w szafie na nadchodzące tygodnie.

Maria Dębska nosi najmodniejszy płaszcz z ekoskóry. Gdzie kupisz podobny?

Maria Dębska to jedna z najbardziej utalentowanych polskich aktorek - niedawno mogliśmy podziwiać ją w hitach streamingu - w serialu "Tylko jedno spojrzenie" na podstawie powieści Harlana Cobena dostępnym na Netflixie czy pierwszej polskiej produkcji SkyShowtime - "Śleboda". 33-latka elektryzuje jednak nie tylko swoimi wyrazistymi rolami, ale również stylem życia i modowymi wyborami.

Choć Dębska niechętnie dzieli się szczegółami z życia osobistego, na jej instagramowym profilu częstym widokiem są modowe "smaczki". Tym razem aktorka zachwyciła promiennymi kadrami w modnym, skórzanym płaszczu. Trzeba przyznać, że ten model idealnie pasuje do jej urody. Jeśli chcecie zainspirować się tym lookiem, nic prostszego! Podobne modele płaszczy znajdują się w sieciówkach, m.in. Sinsay czy Cropp. W pierwszym ze sklepów znajdziecie płaszcz z ekoskóry w kolorze popielatej szarości za jedyne 159.99 zł. Co prawda obecnie rozmiarówka jest wyprzedana, ale warto śledzić stronę sklepu.

Inna propozycja jest dostępna w sklepie internetowym Cropp - tu kupicie czarny trencz również wykonany ze skóry ekologicznej, a w promocyjnej cenie zapłacicie za niego tylko 139.99 zł! Warto się pośpieszyć, bo choć rozmiarówka jest pełna, ten modowy kąsek na pewno szybko się sprzedaje.

Styl Marii Dębskiej to inspiracja dla Polek

Styl Marii Dębskiej to połączenie klasycznej elegancji z odważnymi modowymi eksperymentami. Aktorka słynie z umiejętnego balansowania między ponadczasową prostotą a nowoczesnymi trendami. Na czerwonym dywanie zachwyca dopracowanymi stylizacjami, które podkreślają jej naturalną urodę i subtelny wdzięk. Z kolei na co dzień chętnie sięga po bardziej artystyczne i swobodne zestawy, nie bojąc się łączyć kontrastowych faktur czy kolorów.

Ostatnio Maria Dębska zachwyciła stylizacją z jednorzędowym kremowym płaszczem, połączonym z ciemnymi dżinsami z podwiniętymi nogawkami. Całość dopełniła bordową czapką z daszkiem, sneakersami oraz białymi skarpetkami, tworząc nonszalancki, a zarazem niezwykle modny look na wiosnę. Jej charakterystycznym lookiem jest też połączenie marynarki z t-shirtem i jeansami.

Maria Dębska udowadnia, że modą można się bawić, zachowując przy tym klasę i indywidualny charakter. Zainspirujecie się jej stylem?

