1 z 10

Kinga Rusin w bikini

Kinga Rusin zamieściła na Instagramie zdjęcie w kostiumie kąpielowym! Fotografia pochodzi z majówkowego wyjazdu dziennikarki do Grecji. Prezenterka "Dzień dobry TVN" kilka lat temu przeszła sporą przemianę. Zaczęła intensywnie ćwiczyć i dbać o siebie. Widać efekty! 46-letnia Kinga Rusin wygląda rewelacyjnie, a co za tym idzie nabrała pewności siebie i nie ma oporów, by wrzucać na Instagram fotki w bikini. Wcale się nie dziwimy! Z takim ciałem, nie ma się czego wstydzić.

Zobacz też: Mama czy córka? Gorący POJEDYNEK na BIKINI wyrzeźbionej Kingi Rusin i smukłej Igi Lis!

Fani dziennikarki również nie mają wątpliwości, że figura ich idolki jest do pozazdroszczenia.

Cudowne ma Pani ciało... jak nastolatka... seksowne. Co za figura pani Kingo, zakochać się można. Jaka piękna! Podziwiam panią!

Zobacz fotogalerię ze zdjęciami Kingi Rusin w bikini! Jest na co popatrzeć!

Polecamy: Czy Kinga Rusin najlepiej wygląda po 40-stce? Zdjęcie prezenterki wywołało duże kontrowersje