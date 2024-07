Wianek do włosów to modny dodatek nie tylko na ślub czy komunię. W tym sezonie kwiatowe ozdoby i opaski nosi się także do codziennych stylizacji. Wianki przypadną do gustu miłośniczkom stylu boho, romatycznego i rockowego.

Wianek nie musi być wykonany ze świeżych kwiatów. W sklepach jest obecnie szeroki wybór ozdób z materiału i tworzyw sztucznych. Ich zaletą jest trwałość – można je założyć wiele razy.

Stroiki do włosów w stylu romantycznym – nie tylko na ślub

Kwiaty we włosach to znak rozpoznawczy romantyczek. Wianek idealnie pasuje do zwiewnej sukienki, rozpuszczonych włosów i dyskretnego makijażu. Świeże kwiaty kojarzą się z delikatnością i czystością, dlatego od lat są wybierane jako uzupełnienie stylizacji na ślub i komunię. W nadchodzącym sezonie kwiatowe akcesoria będą widoczne także w modzie ulicznej – korony z kwiatów coraz częściej nosi się na co dzień. Najbardziej pasują młodym dziewczynom, które lubią się wyróżniać i zwracać na siebie uwagę. Jest to zdecydowanie propozycja dla indywidualistek.

Wianki na włosy: rockowe i festiwalowe stylizacje

Najmodniejszy sposób na noszenie kwiatowego wianka to połączenie go ze stylem rockowym. Delikatne kwiaty ciekawie kontrastują ze skórzaną kurtką, ciężkimi butami i mocnym makijażem. Ten rodzaj stylizacji jest często nazywany festiwalowym, ponieważ szczególnie upodobały go sobie uczestniczki wielkich plenerowych imprez muzycznych. Trend rozpoczął się w Ameryce, gdzie na festiwalu Coachella w wiankach pokazały się nawet takie gwiazdy, jak Beyonce czy Katy Perry. Moda szybko przyjęła się także wśród polskich fanek muzyki – coraz więcej z nich przychodzi na koncerty w oryginalnych ozdobach na głowę.

Wianek w stylu boho i hipisowskie kwiaty we włosach

Kwiaty we włosach to także ozdoba kojarzona z ruchem hipisowskim, z którego obecnie czerpie styl boho. Miłośniczki stylizacji z cyklu peace & love mogą wykorzystać pojedyncze kwiaty, które wepną we włosy w nieregularny sposób. Ciekawie wyglądają też rośliny wplecione w środek warkocza lub niedbałego upięcia. Wianek w stylu boho powinien być duży i luźny – najlepiej zachodzący lekko na czoło. Do jego stworzenia można wykorzystać kwiaty polne.

Kwiatowe ozdoby i opaski do włosów

Wianek do włosów to dość odważna ozdoba, w której nie każda kobieta będzie czuła się komfortowo. Nieumiejętne dobranie kwiatów do całej stylizacji może wywołać przerysowany efekt, któremu daleko będzie do naturalnego luzu. Dziewczyny, które chciałyby dodać do swojego stroju modny element kwiatowy, ale nie mają wystarczająco dużo odwagi, mogą wykorzystać bardziej dyskretne ozdoby z motywem roślinnym, takie jak:

opaski,

wsuwki,

spinki,

toczki,

stroiki.

Subtelne akcesoria do włosów pasują do każdej fryzury. Można je na przykład umieścić z boku koczka, podpiąć nimi grzywkę czy opleść wokół kucyka. Ich zaletą jest także to, że można je założyć do większości codziennych strojów – także tych do pracy czy szkoły.