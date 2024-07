Kobiecy i delikatny – tak najszybciej można określić styl romantyczny w modzie. Miłośniczki tego stylu stawiają na jasne kolory, kroje podkreślające sylwetkę oraz zwiewne materiały, takie jak koronka, tiul i jedwab. Ważne są też subtelne dodatki i dopełnienie w postaci naturalnej fryzury i stonowanego makijażu.

Styl romantyczny jest odpowiedni dla pań, które lubią podkreślać swoją kobiecość, ale chcą przy tym pozostać subtelne i lekko tajemnicze.

Kupuj ubrania z delikatnych materiałów

W stylu romantycznym chodzi o sprawienie wrażenia lekkości i zwiewności, dlatego grube i sztywne materiały nie dadzą dobrego efektu. Z tym stylem najczęściej kojarzy się delikatna koronka. Może być ona użyta jako główny materiał do uszycia bluzki, spódnicy czy sukienki, albo jako wykończenie lub element ozdobny. Inne tkaniny nadające stylizacji romantyczny charakter to między innymi tiul, kaszmir, jedwab i aksamit.

Postaw na jasne kolory i kwiatowe wzory

Styl romantyczny opiera się na jasnych, pastelowych i neutralnych kolorach. Czysta biel, pudrowe odcienie różu i fioletu, krem i pastelowe barwy dają pożądany łagodny efekt. Jasne kolory idealnie łączą się z kwiatowymi wzorami, delikatnymi aplikacjami i haftami.

Wybieraj kobiece kroje

Romantyczny ubiór kojarzy się ze zwiewną sukienką lub długą, powłóczystą spódnicą. Wybór tych ubrań to dobry trop, jednak nie mogą one być zbyt szerokie czy bezkształtne. Istotą stylu romantycznego jest kobiecość. Fasony ubrań powinny podkreślać sylwetkę, eksponować talię, szyję i biust. Z drugiej strony nie mogą być zbyt wyzywające i wulgarne, powinny zachować swoją subtelność i nie odsłaniać zbyt wiele. Popularne jest zastosowanie falban i kokard, które nadadzą romantyczny charakter nawet zwykłym koszulkom i spodniom dżinsowym. Hitem ostatnich sezonów są też zwiewne bluzki z opadającymi ramiączkami lub odkrytymi ramionami.

Dobieraj oryginalne dodatki

Prawdziwa romantyczka nie zapomina o dodatkach, które dopełniają stylizację i podkreślają jej dziewczęcy charakter. Może to być na przykład elegancki kapelusz, parasol w stylu retro, mitenki (czyli rękawiczki bez palców) albo rękawiczki założone do wieczorowej sukni. W zimie warto wykorzystać futrzane elementy, takie jak etola i mufka.

Załóż efektowną biżuterię

Biżuteria w stylu romantycznym powinna rzucać się w oczy i przyciągać uwagę. Odpowiednie będą duże, wiszące kolczyki, brzęczące bransoletki i wisiorki na długim łańcuszku. Najlepiej jeśli będą to stare rodzinne pamiątki, ozdoby kupione na pchlim targu lub biżuteria stylizowana na wiekową.

Nie poświęcaj dużo czasu na fryzurę i makijaż

Dopełnieniem romantycznej stylizacji jest naturalna fryzura. Idealnie gdyby pasma były długie, ale na krótkich też można stworzyć romantyczny efekt. Ważne by włosy były rozpuszczone lub luźno upięte. Bardzo dobrze wyglądają też różnego rodzaju plecionki i warkocze. Nie powinno się ich czesać zbyt gładko i używać ciężkich kosmetykow do stylizacji, takich jak lakier do włosów czy brylantyna. Ciekawym dodatkiem będzie wpięty kwiat lub kokarda. W stylu romantycznym makijaż nie jest konieczny. Jeśli jednak się na niego zdecydujesz, pamiętaj żeby był subtelny i naturalny.