Dla wielu gwiazd grudzień to bardzo pracowity okres. To wtedy odbywają się m.in. koncerty świąteczne. Wspólną trasę koncertową planowali w tym czasie Kayah, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Michał Szpak, Grzegorz Hyży, oraz Andrzej Piaseczny. W czwartek, 19 grudnia okazało się, że wydarzenie zostało jednak odwołane! Artyści poinformowali o tym w mediach społecznościowych. Stwierdzili, że koncerty nie odbędą się z winy organizatora.

Grono artystów, którzy mieli wystąpić w ramach świątecznej trasy „Christmas Time!”, opublikowało w mediach oświadczenie w sprawie odwołanych koncertów. Gwiazdy podkreśliły, że jest im przykro, ale komplikacje mają wynikać z decyzji firmy odpowiedzialnej za organizację wydarzenia.

Szanowni Państwo, dosłownie chwilę temu dotarła do nas wiadomość, że Royal Contert, organizator trasy „Christmas Time!”, odwołał zaplanowane na najbliższy weekend koncerty. (…) Decyzja ta jest dla nas tak samo zaskakująca jak dla Państwa. Do ostatniej chwili pozostawaliśmy w gotowości do wyjazdu na kolejną część wspomnianej trasy, pomimo tego że organizator już kilka tygodni temu przestał się wywiązywać z obowiązków zawartych w podpisanych umowach

– czytamy w oświadczeniu.