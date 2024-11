Wspaniałe wieści! Synowie Justyny Steczkowskiej dołączyli do programu "Gogglebox", a pierwsze komentowanie programów mają już za sobą. Stacja TTV pochwaliła się zdjęciem Leona Myszkowskiego oraz jego młodszego brata Stanisława, a w komentarzach aż roi się od gratulacji!

Reklama

Synowie Justyny Steczkowskiej w "Gogglebox"

Program "Gogglebox" to jedna z flagowych propozycji stacji TTV. Pierwszy odcinek show został wyemitowany już 10 lat temu, ale widzowie nadal chętnie oglądają ten format. Dzięki programowi "Gogglebox" popularność zyskały takie osoby jak: Sylwia Bomba, Agnieszka Kotońska czy BigBoy. Ich kariery rozwijają się w zawrotnym tempie, czego przykładem jest udział Agnieszki Kotońskiej w drugim sezonie "Królowej Przetrwania", czy Sylwii Bomby w "Tańcu z gwiazdami".

Format "Gogglebox" polega na tym, że uczestnicy siedząc na kanapie w swoich domach komentują inne znane programy telewizyjne, między innymi: "Taniec z Gwiazdami", "The Voice of Poland", "Mam Talent" czy "Ślub od pierwszego wejrzenia". Chętnych do komentowania nie brakuje i w każdym sezonie "Gogglebox" dołącza ktoś nowy. Tym razem przed telewizorem zasiedli synowie Justyny Steczkowskiej - Leon i Stanisław, którzy zdążyli zdobyć sympatię widzów już kilka tygodni wcześniej, w innym projekcie. Bracia Myszkowscy wzięli udział w programie "Nasi w Mundurach", który również jest emitowany w stacji TTV. Starszy z braci- Leon doszedł aż do finału, jednak nie wygrał całego sezonu. Teraz stacja poinformowała, że synowie Justyny Steczkowskiej dołączają do rodziny "Gogglebox".

Cześć Leon, cześć Staś, witamy w Goggleboxowej rodzinie! Chłopaków zobaczycie już w poniedziałek o 22:00 w TTV Leonem i Stanisław Myszkowscy – bracia, którzy poszliby za sobą w ogień, jeszcze niedawno wspierali się w programie 'Nasi w mundurach', a teraz zasiądą na kanapie przed telewizorem. Leon jest DJem, Stanisław skończył w tym roku technikum i myśli o dalszej edukacji w obszarze żywienia. - czytamy na Instagramie TTV,

Emisja programu z udziałem chłopaków już za nami, a fani nie kryją zachwytu nad synami Steczkowskiej. Leon i Stanisław mieli okazję skomentować program "Ślub od pierwszego wejrzenia" czy serial "M jak miłość".

O jaaaaa, najlepsza wiadomość dnia. Teraz to będzie zupełnie inny wymiar..

Super, że Jesteście

Cieszę się, bo bardzo Was polubiłam w 'Nasi w mundurach'

Widać, ze kariera Leona i Stanisława nabiera tempa, a stacja TTV szykuje dla nich nowe możliwości. Oglądaliście już odcinek z Leonem i Stanisławem Myszkowskimi?

Reklama

Zobacz także: Najpierw "Gogglebox" i "Królowa Przetrwania", a teraz to! Agnieszka Kotońska zdradziła, czy wystąpi w kolejnym programie!