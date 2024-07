Kobiety o typie figury dzwon mają dość masywną dolną część ciała, czyli uda i pośladki. Najcięższym punktem sylwetki są szerokie biodra. Natomiast górne partie ciała są delikatniejsze – niezbyt duże piersi, wąskie ramiona, szczupła, choć krótka, talia, czasem nieco wystający brzuch.

Strój powinien optycznie:

zwęzić biodra,

poszerzyć ramiona,

wydłużyć nogi,

zmniejszyć pupę.

Ubrania dla sylwetki dzwon

Ubrania powinny przede wszystkim optycznie poszerzać górne partie ciała, by sylwetka była bardziej proporcjonalna. Bluzki powinny mieć półokrągły dekolt w kształcie litery U. Warto podkreślać zgrabny obojczyk. Sprzymierzeńcem kobiet-dzwonów będą także ozdobne naszyjniki, które przykują uwagę, a jednocześnie odwrócą ją od dolnej części sylwetki.

Sukienki i spódnice dla figury dzwon

Sukienki dla figury dzwon najlepiej zakładać razem z bolerko lub żakietami, które optycznie powiększy ramiona. Aby uzyskać ten sam efekt, można wybrać też kamizelki. Jeśli chodzi o krój, najlepiej sprawdzi się rozkloszowana sukienka w kształcie litery A, która zamaskuje szerokie biodra. Dobrze będzie wyglądała sukienka dopasowana w pasie i wydłużenie talii przez zastosowanie szerokiego pasa. Lepiej, aby ubrania miały jednolity kolor – najlepiej sprawdzą się ciemne kolory, które utworzą długą, pionową linię, która wyszczupli sylwetkę.

Spódnice dla figury dzwon także powinny mieć kształt litery A lub też powinny być skrojone z klinów. Efekt wyszczuplający można uzyskać wybierając spódnice z pionową linią guzików na środku i używając przede wszystkich ciemnych kolorów.

Spodnie dla kobiet o sylwetce dzwon

U kobiet z figurą dzwon najlepiej będą wyglądały spodnie o prostych nogawkach, które tworzą płynną linię od talii do bioder. Ubranie powinno być gładkie, bez kieszeni z przodu, by nie podkreślać kształtów. Wysokie kobiety-dzwony mogą ubierać rozszerzane nogawki, by od dołu zrównoważyć kobiece kształty.

Czego nie nosić przy figurze typu dzwon?

Niestety najmodniejsze ubrania, czyli spodnie typu rurki i biodrówki, nie będą dobrze wyglądały na kobiecie i sylwetce dzwon. Podkreślą szerokość bioder i ciężkość dolnych partii. Z tego samego powodu zrezygnować należy także ze spodni i spódnic z wysokim stanem. Spodnie i spódnice nie powinny być uszyte ze wzorzystego ozdobnego materiału, ponieważ to optycznie powiększy i tak szerokie biodra.