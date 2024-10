Delikatna Andziaks i odważna Wersow podbijają ściankę. Tak bawiły się na gali „Kobieta Roku Glamour”

Dwie królowe internetu na jednej imprezie. Wersow i Andziaks spotkały się na gali „Kobieta Roku Glamour”. Angelika Trochonowicz postawiła na elegancję w tonach delikatnej bieli, natomiast Wersow poszła na całość. Jest odważniej niż u Dody? Zobaczcie nowe zdjęcia.

Andziaks i Wersow na gali „Kobieta Roku Glamour”

Już dziś w ramach „Kobieta Roku Glamour” uhonorowane zostały gwiazdy, które „zmieniają świat na lepsze”. Na imprezie pojawiło się mnóstwo nazwisk ze świata show-biznesu. Nie zabrakło Klaudii El Dursi, Katarzyny Sokołowskiej, Anity Sokołowskiej, Dody, Lary Gessler, Sary James, Marty Wierzbickiej, Anny-Marii Siekluckiej czy Jessiki Mercedes. Na ściance nie zabrakło nie tylko stałych bywalczyń salonów ale także osobowości internetowych. Na ściance pozowały m. in. uwielbiana przez internautów Andziaks, oraz najpopularniejsza influencerka w Polsce, Wersow.

Wersow na imprezę „Kobieta Roku Glamour” zdecydowała się założyć odważną stylizację podkreślającą jej szczupłą sylwetkę. Skórzana winna sukienka ozdobiona była różowymi kwiatami na biuście oraz przy rozporku podkreślającym nogi influencerki.

Baranowski/AKPA

Wersow do całości dobrała bordowe dodatki. Był to nie tylko długi płaszcz sięgający łydek ale również idealnie dopasowana do niego torebka. Całość stylizacji dopełniły buty na obcasie. Wersow postawiła na delikatny makijaż oraz rozpuszczone włosy. Ukochanej Friza zdecydowanie nie brakuje odwagi w wybieraniu kreacji na medialne wyjścia.

Baranowski/AKPA

Podczas gali „Kobieta Roku Glamour” świetnie bawiła się również Andziaks. Angelika Trochonowicz w odróżnieniu od Wersow postanowiła pokazać się w delikatnej odsłonie. Swój biały look przełamała beżową torebką. Trzeba przyznać, że na zdjęciu ze ścianki prezentuje się niczym na okładce.

Baranowski/AKPA

Andziaks postawiła na elegancki komplet oversize. Ogromna marynarka w połączeniu z obszernym dołem kreacji prezentuje się na niej fenomenalnie. Inspiruje Was styl influencerek?

„Kobieta Roku Glamour” to impreza podczas której rok rocznie doceniane są postacie znane z show-biznesu, które nieustannie inspirują i motywują do działania. Wersow i Andziaks zdecydowanie należą do takiego grona. Angelikę Trochonowicz i jej podejście do życia pokochało setki tysięcy fanek. Andziaks spełnia się nie tylko jako influencerka ale także szczęśliwa żona, bizneswoman i mama.

Również Wersow stała się inspiracją dla milionów swoich obserwujących. Fani doceniają jej zaangażowanie w pracę oraz to, jak udało jej się połączyć wszystko z byciem mamą wyśnionej córeczki, która latem świętowała już swoje pierwsze urodziny. Śledzicie dziewczyny w mediach społecznościowych?

