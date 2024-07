Typ figury gruszka jest jednym z najczęściej występujących. Kobieta cechująca się tym typem figury ma dość rozbudowane dolne partie ciała – szerokie biodra, pośladki i uda, a jednocześnie drobne partie górne – szczupłe ramiona, wąska talia.

Bluzki dla sylwetki typu gruszka

Ponieważ kobiety-gruszki mają szczupłe ramiona, mogą je śmiało optycznie poszerzać za pomocą:

dekoltu w łódeczkę,

guzików.

Stosując okrągły lub kwadratowy dekolt można odwrócić uwagę od bardziej solidnego dołu. Podobny rezultat będzie miało stosowanie wzorów w okolicach ramion. Aby podkreślić wąską talię, warto zastosować na przykład pasek lub inny detal. Aby ukryć niedoskonałości figury, lepiej wybrać bluzki z materiałów śliskich, błyszczących i jasnych.

Jak przy każdym typie sylwetki, należy nosić ubrania we właściwym rozmiarze – zbyt ciasne podkreślą różnicę między szczupłą górą, a większym dołem, natomiast zbyt duża bluzka sprawi, że całe ciało będzie wyglądało na większe, niż jest w rzeczywistości.

Spodnie i spódnice dla figury typu gruszka

Ponieważ pośladki i uda to dość newralgiczny punkt dla figury typu gruszka, należy z dużą starannością dobierać spodnie i spódnice. Najlepszy i uniwersalny będzie prosty krój, czyli niezwężane i nierozszerzane spodnie. Duże kieszenie na pośladkach optycznie zmniejszą tę część ciała. Jeśli talia jest na tyle wąska, że można się nią pochwalić, pasek spodni powinien znajdować się nieco poniżej talii, by ją wyeksponować i odwrócić uwagę od innych krągłości. Absolutnie zakazane jest noszenie przyciasnych spodni, które tylko wyeksponują wszystkie mankamenty figury. Spódnica powinna być dłuższa, by zamaskować zbyt szczupłe łydki, które są częstym problemem kobiet-gruszek.