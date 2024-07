Obroża na szyję to odważna propozycja w biżuterii, która dodaje do stylizacji nieco pikanterii. Łagodniejsza wersja tej ozdoby to choker, czyli połączenie obroży i kolii - masywny naszyjnik, który ostatnio stał się absolutnym modowym hitem.

Reklama

Obroża na szyję – z czym łączyć?

Obroża może być delikatna, z małymi kryształkami, przypominająca kolię. Wówczas doskonale nadaje się na wielkie wyjścia i specjalne okazje. Łączona z długimi sukienkami z dużym dekoltem tworzy niezwykle szykowną stylizację wieczorową. Obroża może być też inkrustowana kolorowymi kamykami lub ćwiekami. Wtedy nadaje całemu strojowi lekko łobuzerskiego sznytu.

Obroża zestawiona ze skórzaną kurtką, spodniami rurkami w czerwoną kratę, trampkami i włosami upiętymi w wysoki kucyk idealnie wpisuje się w modny obecnie styl londyńskich punków z końca lat 70. Obroża tworząca na szyi delikatny ornament to subtelna, ale jednocześnie odważna biżuteria, która doskonale komponuje się z każdym strojem. Najbardziej wpisuje się w stylistykę gotyckich diw, gdzie może być łączona z falbanami i masywnymi długimi sukienkami. Obroża z pereł to pomysł w stylu lat 50., w których perły i kapelusze z ogromnym rondem, w towarzystwie małej czarnej dopasowanej sukienki tworzą niepowtarzalny look rodem z hollywoodzkich produkcji.

Choker – połączenie obroży na szyję z kolią

Choker to masywna ozdoba w związku z tym stylizacje z nim w roli głównej nie należą do łatwych. Niestety nie pasuje każdemu, ponieważ osoby o krótkiej szyi i bardzo niskie taki gadżet przytłoczy. Choker może być noszony zarówno na co dzień jak i na wyjątkowe okazje.

Zobacz także

Reklama

Zwykła, klasyczna biała koszula z takim dodatkiem to niebanalna i bardzo oryginalna propozycja np. na spotkanie ze znajomymi. Wariantów chokerów jest wiele. Jedne z bardziej popularnych to te w stylu glamrock, wykorzystujące mroczne atrybuty, takie jak czarna skóra, srebrne ćwieki i łańcuszki. Bardzo wieczorowa wersja chokera to bogate, niemal barokowe wzornictwo, kaskady łańcuszków, czy kolorowe pióra. Pamiętajmy, że duża ozdoba na szyi to wystarczający element biżuterii i nie potrzeba do tego już kolczyków czy bransoletek. Chokery doskonale wyglądają na tle gładkich, jednokolorowych materiałów.