Jak dobrać sukienkę do figury? Przy wyborze sukni, nie należy kierować się tylko jej ceną czy materiałem. Najważniejszy jest fason sukienki. Każda z nas chce wyglądać jak najlepiej, dlatego zobacz która stylizacja modowa jest dla ciebie odpowiednia.

Jak dobrać odpowiednią sukienkę do figury?

Na początku trzeba ustalić jaką ma się figurę. Klepsydra, chłopczyca, papryka, gruszka, a może jabłko? To niektóre z typów figury. Najlepiej znać swoje najmocniejsze atuty i starać się je podkreślać, a niedoskonałości tuszować. Odpowiednio dobrana sukienka nada sylwetce właściwych proporcji, a kobiecie elegancji.

1. Sylwetka w kształcie litery A (gruszka) – kobiety z taką figurą mają wąskie ramiona, biodra szersze od ramion, płaski brzuch, małe piersi, smukłe łydki i wyraźną talię. Sukienka w tym wypadku nie może być krótsza niż kilka cm powyżej kolan. Odpowiednia będzie z wysokim stanem, bądź z pasem przewiązanym w talii. Dzięki temu górna część talii będzie wydawać się szersza. Nie należy wybierać zbyt szerokiej sukienki, najlepiej gdy będzie w kształcie litery A.

2. Sylwetka w kształcie litery O (jabłko) – to zaokrąglony typ sylwetki. Kobiety mające taką figurę mają większy brzuch i nie mają wcięcia w talii. Ponadto ich łydki są szczupłe, biust jest niewielki. Panie z taką sylwetką przy wyborze idealnej sukienki powinny podkreślić biust, zgrabne nogi i wydłużyć talię. Panie o sylwetce jabłka powinny wybierać kreacje z wysokim stanem, który na nowo stworzy rys figury. W tej kwestii przydatny będzie podtrzymujący biustonosz, który uniesie piersi do góry. Kolory sukienki powinny być żywe (np. wielkie paski w kontrastowych barwach), a dół krótszy.

3. Sylwetka w kształcie litery H (papryka) – figura jest prosta i tęga. Szerokość bioder równa się szerokości ramion. Paniom o takim typie sylwetki brakuje talii, a ich biust jest zazwyczaj mały. Należy dobrać takie sukienki, aby w szczególny sposób podkreślić biodra, biust oraz talię. Idealnie będą się do tego nadawały kreacje z szerokim pasem w talii nie dłuższe niż do kolan. Dół sukienki powinien być przyozdobiony falbanami. Ubiór powinien mieć łagodne wzory (koła, linie).

4. Sylwetka w kształcie litery I (chłopczyca) – kobiety mające ten typ figury są wysokie i szczupłe. Przez wiele czasopism modowych uważane są za ideał. Panie posiadają mały biust, wysokie biodra, niezbyt podkreśloną talię i zero krągłości. Charakterystyczne są dla nich piękne, długie i szczupłe nogi. Kobiety o takim typie sylwetki mają duży wybór jeśli chodzi o sukienki. We wszystkim wyglądają dobrze. Mogą to być sukienki luźniejsze z kloszowym dołem, jak i obcisłe z wysokim stanem czy szerokim pasem. Doskonale sprawdzają się też kreacje wełniane i sukienki z wyciętymi plecami. Sukienki powinny być krótkie, aby podkreślić długie nogi. Kobiety szczupłe mogą również zaszaleć, jeśli chodzi o kolory i wzory.

5. Sylwetka w kształcie litery X (klepsydra) – ten typ figury jest dla wielu kobiet idealny i dysponuje znakomitymi proporcjami, krótką talią, pełnym biustem i okrągłymi biodrami. Kobiety, aby podkreślić swoją sylwetkę powinny wybierać sukienki gorsetowe, najlepiej dopasowane w całości albo tylko na górze. Ubiór powinien mocno podkreślać talię, a dekolty być w stylu łódki czy serka. Należy wybierać długość do kolan albo do połowy łydki.