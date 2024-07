Spódnice rozkloszowane nadają się do każdej kobiecej figury. Nie tylko maskują niedoskonałości sylwetki, ale i podkreślają kobiece atuty.

Reklama

Spódnice rozkloszowane dla różnych typów figur

Spódnice rozkloszowane mogą założyć panie o różnych sylwetkach. Ważne, by przy wyborze spódnicy zwracać uwagę na długość, stopień rozkloszowania i ewentualne dodatki. Ubranie idealnie zakrywa szersze biodra, masywne uda i maskuje wystający brzuch.

1. Figura w kształcie klepsydry – spódnica rozkloszowana przy takim typie sylwetki podkreśli kształty kobiety. Najlepszym wyborem będzie krótka kreacja, gdyż wyeksponuje zgrabne nogi. Warto do niej założyć buty na obcasie, a końcowy efekt będzie niesamowity. Jeśli nie lubisz butów na wysokim obcasie i preferujesz luźniejszy styl, ubierz do niej trampki.

Zobacz także

2. Figura w kształcie jabłka – kobiety z taką sylwetką podczas zakupu spódnicy rozkloszowanej powinny wybierać te dłuższe. Ubranie idealnie wydłuży i wysmukli sylwetkę. Dodatkowo spódnica zakryje wystający brzuszek.

3. Figura w kształcie litery H – spódnice rozkloszowane nadadzą kształtów kobietom mającym sylwetkę w kształcie litery H. Oprócz tego podkreślą atuty i wydłużą nogi jeśli założą do niej szpilki. Znakomitym wyborem będą te dłuższe spódnice, ponieważ maskują masywne łydki.

4. Figura w kształcie gruszki – przy takim typie sylwetki należy przymierzyć spódnicę rozkloszowaną i spojrzeć na siebie okiem obiektywnym. Kobiety mające kompleks szerokich bioder mogą zamaskować je tą kreacją. W tym wypadku najodpowiedniejsze będą spódnice z długością sięgającą za kolana.

Spódnice rozkloszowane nadają się na każdą okazję i uroczystość. Możesz je założyć na randkę, do kina, na spotkanie biznesowe, czy na spacer. Świetnie komponują się, jeśli założysz do niej szpilki, albo zwykłe tenisówki. Najlepiej łączyć je ze zwykłym T-shirtem, bądź bluzką z długim rękawem. W dodatku są wygodne i przylegają odpowiednio do pasa.