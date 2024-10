W trakcie Międzynarodowego Dnia Dziecka Utraconego księżna Kate po raz kolejny dała wyraz swojemu wsparciu dla rodzin, które doświadczyły najgorszej straty – utraty dziecka. Jej słowa, pełne miłości, otuchy i siły, podkreślają potrzebę otwartego dialogu na temat bólu, jaki przeżywają rodzice po stracie dziecka, i przypominają o znaczeniu wspólnoty oraz wsparcia w tych trudnych chwilach. Wzrusza mnie do łez szlachetne serce Kate i jej wsparcie osobom w potrzebie.

Poruszył mnie apel Kate. Oto, co przekazała kobietom

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Utraconego, który odbywa się co roku w dniach 9-15 października, księżna opublikowała osobiste przesłanie skierowane do rodzin dotkniętych tragedią. Księżna wzięła również udział w globalnej kampanii "Wave of Light", w której rodziny na całym świecie zapalają świeczki, symbolizując pamięć o zmarłych maleństwach. Kate zapaliła świecę, która stała się symbolem tej uniwersalnej akcji, a jej gest poruszył mnie i wielu internautów.

Tydzień Świadomości Straty Dziecka to ważny moment, aby wesprzeć tych, którzy doświadczyli załamania związanego ze stratą dziecka. Wysyłamy miłość, siłę i nadzieję każdemu dotkniętemu — napisała Kate na Instagramie.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy księżna Kate zwraca uwagę na temat związany z utratą dziecka. Od lat wspiera organizacje zajmujące się pomocą rodzicom, którzy przeżyli poronienie lub śmierć noworodka. Jednym z głównych partnerów jest fundacja "Tommy’s", zajmująca się badaniami nad przyczynami poronień oraz oferowaniem wsparcia psychologicznego dla rodzin​. Kate z głębokim zrozumieniem mówi o bólu, jaki niesie za sobą utrata dziecka, podkreślając, że rodziny te zasługują na szczególną opiekę i zrozumienie.

W 2020 roku, podczas wizyty w Imperial College London, księżna spotkała się z rodzicami i pracownikami organizacji Sands, gdzie rozmawiała o kluczowej roli wsparcia emocjonalnego dla rodzin dotkniętych stratą​. W czasie tego spotkania Kate podkreśliła, że takie wydarzenia wymagają od społeczeństwa nie tylko współczucia, ale także większego zrozumienia, by pomagać rodzicom nie czuć się osamotnionymi w swoim żalu.

Wspomniane organizacje, "Tommy’s" i "Sands", mają na celu nie tylko badania nad przyczynami poronień, ale także oferowanie szerokiego wsparcia psychologicznego dla rodziców, którzy doświadczyli takich tragedii. Księżna, będąc patronką wielu takich inicjatyw, zwraca uwagę na to, jak ważne są rozmowy na ten temat, by pomóc rodzinom nie czuć się osamotnionymi w ich żałobie​.

Kate wielokrotnie podkreślała, że takie doświadczenia, choć bolesne, mogą być okazją do stworzenia pamięci po dziecku, której rodziny nie chcą zatracić. Zgadzam się z jej słowami i uważam, że działalność charytatywna w tym zakresie jest niezwykle ważna społecznie.

Pod wpisem Kate Middleton pojawiło się mnóstwo komentarzy od osób, które zmagają się z tą tragedią.

Straciłam syna, gdy miał 9 tygodni. W przyszłym marcu skończyłby 20 lat i tęsknię za nim każdego dnia. Ważne jest, aby rozmawiać o tym temacie

Dziękuję. Straciłam czwórkę moich dzieci – to naprawde wiele znaczy

Dziękuję za poruszenie tego tematu. Nie mam dzieci, ale uświadamianie innych jest bardzo ważne — piszą internauci.

Zobacz także: Wielki powrót księżnej Kate. Została przyłapana na meczu księcia Louisa