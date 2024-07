Na randce w zimie ważny jest nie tylko atrakcyjny wygląd, ale również wygoda i to, by ubranie było adekwatne do pogody. Do sukienki na randkę zimą warto założyć jednokolorowe rajstopy i marynarkę oversize lub ramoneskę.

Sukienki i tuniki to elementy kobiecej garderoby, które są uniwersalne. Klasyczny model o długości przed kolano można zakładać na każdą okoliczność i niezależnie od pory roku, dlatego też każda kobieta powinna mieć w swojej szafie na przykład ponadczasową małą czarną. Zimą nie trzeba rezygnować z dziewczęcej sukienki na rzecz spodni. Wystarczy założyć legginsy lub jednokolorowe, wełniane rajstopy, by uchronić się przed zimnem.

Tunika na randkę? Czemu nie, z legginsami wygląda sexy

Krótka sukienko-bluzka w stylu tuniki jest propozycją na randkę w zimie. Można ją skomponować z legginsami, na przykład lateksowymi albo skórzanymi. Jest to rozwiązanie dla kobiet, które lubią nowoczesny i casualowy styl. To trafny wybór, biorąc pod uwagę, że zimą dużą popularnością cieszą się skórzane spodnie, które dobrze współgrają z luźnymi bluzkami. Warto wybierać tuniki w głębokich i szlachetnych kolorach, takich jak kobalt czy burgund.

Sukienka o klasycznym kroju

Sukienka jest wygodnym rozwiązaniem, które ułatwi decyzję o doborze ubrania w momencie, gdy brakuje czasu na przemyślaną stylizację. Wybierając sukienkę na randkę zimą, nie trzeba zastanawiać się nad dopasowaniem górnej części stroju do spodni czy spódnicy do bluzki. Wystarczy założyć klasyczną sukienkę i dopasować do niej buty i biżuterię.

Czarna sukienka do kolan z delikatnym wcięciem w talii sprawdzi się w czasie zimowego spaceru do teatru. Jeśli ten model wydaje się zbyt zachowawczy, można wybrać sukienkę z błyszczącymi suwakami jako ozdobami. Do sukienki warto założyć czarne kryjące rajstopy i botki na grubym obcasie. Aby zadbać o ciepło w czasie spaceru, na wierzch warto zarzucić dopasowaną marynarkę lub żakiet, na którą należy założyć płaszcz pudełkowy albo ponczo oversize.

Sukienka z długim rękawem

Jeśli miejscem spotkania jest kawiarnia lub kino, można zdecydować się na sukienkę z długim rękawem, wykonaną z dzianiny. Stylizację z sukienką z dżinsu lub materiału dresowego dopełni ramoneska ze skóry. Kurtkę można zastąpić luźną marynarką w stylu lat 80. i 90. Zima nie oznacza rezygnacji z ubrań w kwiatowy wzór. Można bowiem połączyć sukienkę w drobne kwiaty w stylu boho z wełnianym swetrem o grubym splocie. Luźna sukienka pasuje do każdej figury, ale trzeba pamiętać, by talię podkreślić paskiem, co pozwoli zbudować odpowiednie proporcje ciała. Taką stylizację dopełnią botki. Połączenie materiałów na zasadzie kontrastu zaowocuje bardzo dziewczęcym i romantycznym stylem.