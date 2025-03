To już! Pierwsza randka w 7. edycji "Sanatorium miłości" stała się faktem. Ela i Bogdan mieli okazję spędzić kilka godzin na romantycznym rejsie po skąpanych w słońcu Mikołajkach. Co wydarzyło się na łodzi i jak na to spotkanie zareagowała Ela? Bogdan był zachwycony, ale Ela... nie do końca podzielała jego entuzjazm.

Elżbieta i Bogdan z "Sanatorium miłości" wybrali się na randkę

Elżbieta została Kuracjuszką Odcinka już w pierwszej odsłonie 7. edycji "Sanatorium miłości", tym samym zyskując możliwość wyboru pary na pierwszą randkę. Wybór padł na Bogdana i początkowo wszystko wskazywało na to, że ta dwójka będzie się świetnie dogadywać. Uczestnik przyniósł dla Eli słonecznika, a następnie para wybrała się na wspólny, kilkugodzinny rejs po mazurskim jeziorze. Romantycznie, prawda?

Atmosfera zaczęła gęstnieć, gdy Ela rozpoczęła serię pytań do Bogdana - zapytała go m.in. o doświadczenia w mieszkaniu z kobietą. Niestety, jej wybranek nie odwdzięczył się podobnym zainteresowaniem, co uczestniczka szybko zauważyła:

A słuchaj, a Ty o mnie w ogóle coś chcesz wiedzieć? Co Ty uważasz jeszcze o mnie? - dopytywała Ela.

Bogdan pozytywnie podsumował spotkanie, pod koniec którego ... skradł Eli buziaka. W pewnym momencie para odtworzyła również ... kultową scenę z filmu "Titanic". Ależ romantyzm! Bogdan był zachwycony:

Te trzy godziny na łodzi dostarczyły mi bardzo pozytywnych wrażeń - to wisienka na szczycie tortu - podsumował zachwycony Bogdan.

fot. kadr "Sanatorium miłości"

Ela z "Sanatorium miłości" ma wątpliwości ws. Bogdana

Niestety, Ela nie do końca zdawała się podzielać entuzjazm Bogdana. W rozmowie z Martą Manowską szczerze opowiedziała o swoich wrażeniach i rozterkach. Uczestniczka niechętnie mówiła o swojej przeszłości:

Z Bogdanem znakomicie dogadujemy się w poważnych tematach, jednak wydaje mi się, że ma swój świat i to chyba trudne, żeby nastąpiło większe zbliżenie. To musi być moment, bywa tak... jest moment i cyk, już się coś zadziało - podsumowała Ela.

Marta Manowska zapytała uczestniczkę wprost o jej doświadczenia:

Ty się boisz, żebym ja nie dotknęła jakiegoś tematu?

Elżbieta poruszyła kwestię śmierci męża, jednak odniosła się do niej w mocno lakoniczny sposób. W pewnym momencie na jej policzkach zaczęły być jednak widoczne łzy...

Ja mówię to, co chcę. Wygrałam dobre życie. Los mnie zaskoczył śmiercią męża, zmarł w wieku 46 lat, ale ludzie umierają i wieku 30... - podsumowała Ela.

Ty to wszystko racjonalizujesz... - zauważyła Manowska.

Czy Elżbiecie uda się otworzyć w programie? A może "Sanatorium miłości" przyniesie jej pozytywne zaskoczenie? Bardzo na to czekamy!

