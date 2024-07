Sukienka na imprezę w klubie może być zdecydowanie odważniejsza niż stroje noszone na co dzień. Jednak klasyczne sukienki sprawdzają się przy takich wyjściach równie dobrze – wbrew pozorom to one właśnie pozwalają wyróżnić się z tłumu.

Reklama

Weekend to czas przeznaczony na zabawę w klubie w świetle kolorowych reflektorów. Najczęściej na tę okoliczność kobiety wybierają sukienkę. Panuje przekonanie, że na wieczór w dyskotece należy założyć ubranie, które pozwoli wyróżnić się z tłumu, dlatego też zaleca się odważne desenie, wyraziste kolory i błyskotki. Zazwyczaj jednak sprawdza się połączenie klasyki z najnowszymi trendami.

Mała czarna

Mała czarna to najlepsze rozwiązanie w przypadku wyjścia do klubu. Czarne sukienki są kobiece i seksowne. Mała czarna na dyskotekę powinna być bardzo prosta, wręcz ascetyczna z krótką spódnicą. Warto pamiętać, by nie była zbyt obcisła, ponieważ będzie nazbyt ograniczać ruchy. Na imprezę w klubie można również założyć czarną sukienkę wykonaną ze skóry lub ekoskóry. Wystarczy wybrać model o prostym kroju i długości przed kolano, aby granica między kobiecością a wulgarnością nie została przekroczona.

Zamiast dopasowanego modelu sukienki można zdecydować się na ten z rozkloszowaną spódnicą, na przykład princeskę. Dostępne są także sukienki z odkrytymi plecami albo głębokim dekoltem ukrytym za delikatną warstwą tiulu. Do małej czarnej warto dopasować złote dodatki w postaci kolczyków i bransoletki oraz czerwone szpilki.

Zobacz także

Mała biała

W klubie dobrze sprawdzi się również sukienka w jasnym kolorze: bieli lub beżu. W tym przypadku należy pamiętać, że biel w przeciwieństwie do czerni nie maskuje optycznie mankamentów figury. Dlatego też przed wyjściem do klubu warto dokładnie obejrzeć się w lustrze, nie zapominając o założeniu pod spód cielistej, bezszwowej bielizny. Kobiety, które nie mogą pochwalić się nienaganną figurą, powinny wybrać bieliznę modelującą i wyszczuplającą sylwetkę. Mała biała nie powinna być zbyt obcisła, lepiej wybrać model z rozkloszowanym dołem albo spódnicą typu bombka. Dlaczego warto wybrać białą sukienkę? Jest to alternatywa dla typowych ciemnych kreacji zazwyczaj wybieranych do klubu. Wybór sukienki w jasnym kolorze gwarantuje skupienie uwagi uczestników imprezy.

Błyszczące sukienki

Diamentów, cekinów i brokatów zazwyczaj nie nosi się na co dzień. Impreza w klubie to okazja do tego, by założyć właśnie połyskującą sukienkę. Cekiny i dżety pięknie odbijają się w sztucznym świetle.

Sukienka z motywem kwiatów

Dla urozmaicenia monochromatycznych stylizacji można wybrać na imprezę do klubu sukienkę z motywem kwiatów. Można zdecydować się na sukienkę w drobne nadrukowane kwiaty z bufiastymi rękawami o długości ¾ nawiązującą do stylu boho. Z kolei model w duże kwiaty z rozkloszowaną spódnicą będzie odpowiedni dla kobiet, które preferują styl retro. Warto poszukać w sklepach sukienek wykonanych z łączonych materiałów w różne wzory, na przykład modelu z czarnym gorsetem i kwiecistą spódnicą w folkowym stylu.