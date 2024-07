Sukienki na 18 urodziny powinny podkreślać dziewczęcość, ale także być dopasowane do figury. Różnorodność krojów i wzorów pozwala każdej kobiecie wybrać kreację, która podkreśli jej fizyczne atuty i osobowość. Niektóre sukienki na 18 nie przestają wychodzić z mody.

Sukienki na 18 – mała czarna

Mała czarna to świetna propozycja sukienki na 18. urodziny ze względu na jej ponadczasowość i szyk. Odpowiednio dobrane dodatki podkreślą charakter dziewczyny, która ją założy – mogą to być szpilki w niebanalnym kolorze, np. neonowym czy czerwona szminka. Dziewczyny, które chcą zatuszować masywne łydki, powinny wybierać sukienki o długości do kolan. Kreacje z wyraźnie zaznaczoną talią nadadzą kształty chłopięcej sylwetce i podkreślą talię. Z kolei asymetryczna mała czarna jest idealna dla dziewczyny o szerokich ramionach (wyrówna proporcje).

Sukienki na 18 – baskinka

Baskinka bardzo dobrze się sprawdza jako sukienka na 18 dla dziewczyn, które mają talię – jest elegancka, tuszuje mankamenty figury. Falbanka (rozkloszowany pas materiału w okolicy talii) pozwala ukryć brzuch i masywne biodra, a wyeksponować bardzo kobiece wcięcie. Baskinka to sukienka na 18 stworzona dla kobiet o figurze klepsydry.

Sukienki na 18 – tulipan

Sukienki na 18 typu tulipan mają obcisłą górę i poszerzany dół. Kreacja typu tulipan poszerza biodra, nie powinny więc decydować się na nią dziewczyny, które narzekają na zbyt obfite kształty. Sukienka– tulipan, jest przeznaczona dla drobnych dziewczyn o chłopięcej sylwetce.

Sukienki na 18 – kreacje koronkowe

Prym wśród sukienek na 18 wiodą kreacje koronkowe – w całości lub fragmentach. Sukienki koronkowe podkreślają dziewczęcość i niewinność. Dziewczyny pewne siebie, zdecydowane, mogą do koronkowej sukienki założyć masywne buty. Dekolt, krzykliwe kolory czy biżuteria wydają się zbędne przy tym fasonie sukienki.

