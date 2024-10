Klaudia Halejcio co chwilę dzieli się z fanami nowymi kadrami na swoim Instagramie. Teraz relacjonuje swój pobyt w luksusowym kurorcie w Turcji, a do tego wynajęła też helikopter i pochwaliła się romantyczną randką ze swoim ukochanym. Fani nie kryją swojego oburzenia i mówią wprost, że nie podoba im się zachowanie celebrytki. W obronie aktorki stanął m.in. Jakub Rzeźniczak!

Klaudia Halejcio zyskała dużą popularność jako aktorka, jednak z czasem uznała, że jej powołaniem jest nagrywanie i wrzucanie do sieci filmików, które mają charakter humorystyczny. Fani uwielbiają jej dystans do samej siebie i tłumnie ruszają do komentowania każdego materiału.

Nie da się również ukryć, że zarówno Klaudia, jak i jej narzeczony nie mogą narzekać na brak płynności finansowej i pozwalają sobie na drogie akcesoria, samochody czy wakacje. Obecnie zakochani przebywają w luksusowym kurorcie w Turcji, w którym tygodniowy pobyt dla dwóch osób kosztuje około 50 tysięcy złotych! Dodatkowo Klaudia i jej ukochany Oskar wynajęli helikopter, aby zwiedzić trochę ten kraj i jednocześnie nie musieć stać w ewentualnych korkach. Całość zrelacjonowali na swoich Instagramach:

Część internautów od razu oznajmiła w komentarzach, że nie podoba im się postawa Halejcio. Wskazują, że aktorka nie jest ekologiczna i ich zdaniem zachowuje się bardzo samolubnie: