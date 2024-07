Mała, biała sukienka jest zdecydowanie mniej popularna niż jej czarna odpowiedniczka. Każda kobieta powinna mieć przynajmniej jedną białą sukienkę w szafie – dobrze dobrana długość i krój nadają kreacji stylowy wygląd. Białe sukienki możesz nosić o każdej porze roku – zimą wybierz te uszyte z wełny lub dzianiny. Dostępne są w formie tuniki, swetra, obcisłe lub w wersji oversize.

Reklama

Biała sukienka - różne długości i fasony

Białe sukienki dostępne są w tak wielu fasonach, że każda kobieta wybierze kreację odpowiednią dla siebie. Na lato dobrym rozwiązaniem będzie zakup luźnej, zwiewnej kreacji. Szczególnie dobrze w takiej sukience wyglądają kobiety uprawiające sport – pięknie eksponuje ona wyrzeźbione nogi i ramiona. Biała sukienka wieczorowa o długości maxi będzie pasowała do wszystkich typów kobiecej sylwetki. Jeżeli masz filigranową figurę, załóż obcisłą białą kreację, by podkreślić swoje wdzięki. Biała, rozkloszowana sukienka będzie idealnie leżała na sylwetce klepsydry, która posiada szerokie ramiona i biodra o takich samych wymiarach jak ramiona, wyraźne wcięcie w talii, duży biust i kształtną pupę. Sukienka z górą przypominającą koszulę wygląda półformalnie, dlatego można ją założyć zarówno do pracy, jak i na popołudniowe wyjście z koleżanką. Pasuje do większości sylwetek – jeżeli jesteś typem chłopczycy (brak wcięcia w talii, wąskie biodra, mały biust), kup dopasowaną sukienkę. W zimie wystarczy, że wybierzesz sukienkę z cieplejszego materiału, np. dzianiny, może mieć formę ocieplanej tuniki lub swetra.

Dodatki do białej sukienki

Biała sukienka kojarzy się z dziewczęcością, niewinnością, czystością. Kwiatowe czy koronkowe dodatki mogą sprawić, że całość będzie przesłodzona. Warto postawić więc na kontrastowe rozwiązania, np. koktajlowy (o dużym gabarycie) pierścionek ze zwierzęcym motywem. Zrezygnuj z czarnych dodatków – butów czy torebki – taki zestaw to modowe faux pas. Mile widziane będą kolory złote, srebrne czy pastelowe, np. miętowe, perłowe.

Biała sukienka – na co uważać przy zakupie

Kupując białą sukienkę zwróć koniecznie uwagę na materiał, z którego została uszyta. Warto zdecydować się na kreację z jedwabiu – dodatkowo im cieńszy materiał, tym lepiej. Kolejna sprawa to kolor cery – jeżeli masz brzoskwiniową lub lekko żółtą skórę, korzystniej będziesz wyglądała w kolorze écru niż białym. Pamiętaj również, że biała sukienka optycznie dodaje kilogramów, dlatego dopasuj fason do figury. Jeżeli masz zgrabne nogi, ale duży brzuch (typ sylwetki - jabłko) wybierz wersję mini, z wyeksponowanym dekoltem i marszczeniami na brzuchu. Dobrym pomysłem będzie również kreacja odcięta pod biustem.

Zobacz także

Białą sukienkę noszą takie gwiazdy, jak: Claudia Schiffer, Gwyneth Paltrow, Sarah Jessica Parker, Emma Watson, Ashley Madekwe, Hillary Swank czy Keira Knightley.