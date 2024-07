Kurtka typu parka, a więc ze ściągaczem w pasie i kieszeniami, dobrze będzie wyglądała zarówno ze spodniami, jak i ze spódnicami. Można ją nosić do sportowych stylizacji, na wyjście na miasto czy na spotkanie ze znajomymi. Dzięki kapturowi niestraszne będą także chłód i deszcz.

W parce z kapturem mogą chodzić kobiety o różnych sylwetkach

Kurtkę parkę mogą nosić zarówno osoby szczupłe, jak i te o pełniejszych kształtach. Dzięki ściągaczowi w pasie można regulować wcięcie w talii. Przez to z jednej kurtki można zrobić element niemal każdej stylizacji – nosząc ją luźno albo w wersji dopasowanej. Ułatwią to też rękawy, które można opuścić albo podwinąć. Cechy parki z kapturem sprawiają, że jest to strój odpowiedni na każdą pogodę.

Parka z kapturem na co dzień

Parka z kapturem współgra świetnie z wąskimi i prostymi dżinsami. Parki mają przeważnie kolory stonowane, raczej jesienne – odcienie brązu, zieleni, niebieskiego czy szarości, rzadziej bywają czarne. Pasują do jasnych i ciemnych spodni, dobrze będą wyglądały także z krótkimi spódnicami. Parkę z kapturem bez obaw można założyć i do botków czy trampków, i do butów na obcasie.