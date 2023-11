Walentynki to czas randek lub romantycznych kolacji. W tym dniu pragniemy wyglądać po prostu zjawiskowo, dlatego warto postawić na stylizację z sukienką w roli głównej! Z tej okazji postanowiliśmy przejrzeć najnowsze trendy 2020 i wybrać najmodniejsze kreacje idealne na walentynkową randkę w których poczujecie się jak prawdziwe księżniczki!

Najpiękniejsze kreacje na walentynkową randkę

Jaki wybrać krój, kolor i jaką długość aby wyglądać tego dnia wyjątkowo? Z pewnością idealna sukienka powinna podkreślać kobiece piękno, najmocniejsze atuty sylwetki oraz być zgodna z najnowszymi trendami. W sklepach znajdziemy bardzo duży wybór stylowych kreacji jednak na co się zdecydować? Romantyczną zwiewną sukienkę w kwiaty, koronkową midi z dekoltem czy może seksowną mini z bufkami? Wybór jest trudny ale można zainspirować się stylem gwiazd! Zobaczcie sami!

Jakie kreacje wybrać?

Jeśli wybieracie się na romantyczną randkę i chcecie wyglądać niezwykle zmysłowo, warto postawić na kolor czerwony, który symbolizuje miłość i pożądanie, a do tego jest jednym z najmodniejszych kolorów sezonu! Kinga Rusin należy do tych gwiazd, które na pierwszym miejscu stawiają elegancję. W jej szafie przeważają kobiece sukienki o długości midi, dlatego dla tych z was, które gustują również w takich długościach, doskonałym wyborem będzie sukienka z plisowanym dołem w ostrym czerwonym kolorze. Dodatkowo warto jak gwiazda podkreślić talię stylowym paskiem, a całości charakteru dodadzą buty na wysokim obcasie w panterkę! Jak wam się podoba ta propozycja?

East News

Koronka i przezroczystości to tak jak ponadczasowa czerń świetny pomysł na walentynkową randkę. Sukienka w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny będzie więc doskonałym wyborem. Jaki model wybrać? Kieruj się zasadą, że jeśli materiał jest przezroczysty i odsłania co nieco, to fason sukienki powinien być zabudowany, wtedy efekt wyrafinowanej stylizacji gwarantowany! Piękne proste szpilki i mały kuferek uzupełnią całość i sprawią, że nie tylko ukochany będzie patrzył w twoją stronę!

East News

Biały, beżowy czy ecru to również doskonały wybór na randkę, a jeśli lubisz eksponować swoje kobiece kształty, możesz zainspirować się białą kreacją Marceliny Zawadzkiej. Dopasowany krój ultramodne marszczenia, delikatny dekolt i kobieca falbanka to strzał w dziesiątkę! Dodatkowo sandałki z delikatnych paseczków wydłużą optycznie nogi. Zobacz sama!

East News

Dla kobiet, które lubią błyszczeć, wspaniałym rozwiązaniem będzie kopertowa mini z falbankami. Podkreślony dekolt, retro rękawy i falbanki dodają romantycznego charakteru. Wystarczy spojrzeć na Joannę Koroniewską, która wygląda zjawiskowo w brokatowej sukience w kolorze starego złota. Szyk i elegancja w jednym!

East News