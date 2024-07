Sukienki midi to symbol mody z lat 60. Ubrania te podkreślają idealne kobiece ciało, jednak nie do każdej sylwetki pasują. Dobrze prezentują się na eleganckie okazje.

Sukienki midi są dopasowane do ciała od góry do granicy talii, a później szeroko rozkloszowane. Mają długość zwykle do kolana, ale sięgać mogą aż do połowy łydki. Często wybierane są na eleganckie okazje i wesela, jako kreacje wieczorowe.

Sukienka midi wkomponuje się w stylizację vintage, retro, klasyczną czy pin up. Dlatego wszystkie panie, które interesują się tymi stylami w modzie, powinny ją mieć w szafie.

Komu pasują sukienki midi?

Sukienkę midi może założyć kobieta o figurze:

klepsydry – podkreśli jej kobiecej kształty;

wazonu – wyrówna dysproporcje pomiędzy szerokimi ramionami a wąskimi biodrami;

jabłka – podkreśli wcięcie;

gruszki – zamaskuje obfite biodra i masywne uda;

cegły – nada kobiecych kształtów.

Mogą je nosić wyłącznie kobiety o zgrabnych nogach. U pań o masywnych nogach, a w szczególności o rozbudowanych i umięśnionych łydkach taka długość sukienki tylko dodatkowo je poszerzy, co w ostateczności sprawi, że cała sylwetka będzie wyglądać ciężko. Ten fason jest również niebezpieczny dla kobiet bardzo niskich. Aby poprawić proporcje powinny one zawsze sięgać w takiej sytuacji po buty na wysokim obcasie.

Co dobrać do sukienki midi?

Sukienka midi to mocny punkt stylizacji, dlatego wszystko, co do niej dobierzesz, musisz traktować jako dodatek.

Obuwie powinno być na wysokim obcasie, ponieważ wydłuży nogę i wysmukli łydkę, a co za tym idzie również ukształtuje całą sylwetkę. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór sandałków czy szpilek, ale odradza się stanowczo koturny, które są za ciężkie do takiego rodzaju sukienki.

Biżuteria również powinna być delikatna. Polecane są klipsy, drobne kolczyki typu kulki czy subtelna bransoletka ze złota lub srebra.

Do sukienki o długości midi pasuje bolerko lub krótki żakiet. Długie swetry typu kardigan czy oversizowe całkowicie nie pasują, ponieważ sprawiają, że sylwetka straci kształt.