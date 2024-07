Trapezowa sukienka to ponadczasowa i uniwersalna kreacja, która jest właściwa dla każdej sylwetki. Ta bardzo kobieca kreacja pochodzi z lat 60. Trapezowy krój sukienki sprawia, że można zakładać ją na różne okazje.

Trapezowa sukienka – opis projektu

Trapezowa sukienka to kreacja uszyta w kształcie litery „A”. Ma wąską górę (w ramionach) i sukcesywnie, łagodną linią rozszerza się ku dołowi, tworząc w ten sposób linię trapezu. Klasyczna trapezowa sukienka pozbawiona jest wcięcia w talii, a jej długość sięga do połowy ud. Dzięki luźnemu projektowi trapezową sukienkę cechuje funkcjonalność i wygoda. Można w niej swobodnie jeść i pić bez obaw, że sukienka będzie opinała wystający brzuch.

Trapezowe sukienki – dla kogo?

Trapezowa sukienka jest krojem uniwersalnym i ponadczasowym. Pasuje do każdej sylwetki. Sprawdzi się za równo w przypadku pań, które noszą większe rozmiary, jak i osób bardzo szczupłych. Lekko rozszerzany, luźny krój trapezowej sukienki zakrywa mankamenty figury, np. brak wcięcia w talii, duże uda lub fałdki i pozwala każdej kobiecie czuć się komfortowo. Klasyczne trapezowe sukienki sięgają do połowy ud, ale na rynku dostępne są także sukienki dłuższe, np. do kolan. Taki przedłużony krój sukienki trapezowej sprawdzi się w przypadku pań o nieco szerszych udach i okrągłych biodrach.

Dodatki do trapezowej sukienki – buty, torebki, naszyjnik

Trapezowa sukienka jest właściwa na każdą okazję i o każdej porze roku. W lecie można zdecydować się na sukienkę wykonaną z lekkich, delikatnych tkanin (np. lnu, jedwabiu, bawełny) i nosić ją do sandałów na obcasie lub na płaskiej podeszwie i małej torebki na długim pasku. W chłodniejsze dni lepiej wybierać sukienki z długim rękawem lub rękawem ¾ wykonane ze sztywniejszych materiałów (np. dzianiny, żorżety, dżerseju) i łączyć je z grubymi jednolitymi kolorowymi rajstopami, kopertówką i dużym naszyjnikiem lub ozdobnym kołnierzykiem. Decydując się na zakup trapezowej sukienki najlepiej wybierać taki jej kolor, który da szeroką możliwość doboru dodatków, np. czerń, szarość, biel, butelkowa zieleń, granat, grafit lub fiolet.

Sukienka trapezowa jest kobieca. Nadaje urok i klasę. Dlatego niewskazane jest łączenie trapezowej sukienki z trampkami czy butami sportowymi. Lepiej wybierać połączenia z kozakami, balerinami, sandałami lub czółenkami.

