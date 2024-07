Moda na sportowe sukienki przybyła do Polski z Ameryki i jest na topie od kilku sezonów. Można łączyć je w przeróżne style, a dzięki temu komponować własne stylizacje.

Kiedy założyć sportową sukienkę?

Sukienki sportowe nadają się na każdą okazję, można je zakładać do kina, na randkę, do pracy, czy na spacer. Sukienki sportowe występują w różnych fasonach, takich jak ołówkowe, dresowe, czy rozkloszowane. Można do nich zakładać nie tylko tenisówki, czy trampki. Idealnie pasują do nich szpilki, kozaki, czy buty na koturnie. Wszystko zależy od pory roku, wczesną jesienią warto postawić na szpilki, czy trampki, a latem można założyć buty na koturnie czy sandały. Jeśli zdecydujemy się na sportowe obuwie, dobierzmy do nich klasyczną, dużą bądź luźną torebkę. Do szpilek, czy kozaków wybierzmy elegancką torebeczkę lub kopertówkę.

Z czym łączyć sportową sukienkę?

Na chłodne wieczory czy poranki na ramiona warto założyć kurtkę jeansową czy sportową bluzę. Świetnie komponuje się też skórzana kurtka czy bawełniany, przewiewny sweterek. Do eleganckiej stylizacji można wybrać gustowny żakiet. Sukienki sportowe są wygodne i wyglądają znakomicie w różnorodnych połączeniach. Jeśli nie możesz zdecydować się na kreację do pracy, czy na spotkanie ze znajomymi wybierz sportową elegancję.