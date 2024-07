Welurowa sukienka to strój, który może stać się podstawą wyjątkowej stylizacji zarówno dziennej, jak i wieczorowej. Ważne jest jednak, żebyś miała na nią pomysł i była konsekwentna podczas komponowania stylizacji. Welurowa sukienka nie znosi bylejakości, lubi zdecydowane, czasem nawet przerysowane zestawienia. Oto pomysły na trzy ciekawe welurowe kreacje.

Reklama

Welurowa sukienka w stylu grunge

Jeśli chciałabyś dzięki swojej sukience cofnąć się do lat 90. ubiegłego wieku, wykorzystaj ją jako bazę do grungowej stylizacji. Załóż do niej martensy, skórzany plecak oraz okrągłe okulary przeciwsłoneczne. Taka stylizacja nie wymaga żadnej specjalnej fryzury, im bardziej naturalnie, a nawet niedbale, tym lepiej. Do stylu grunge pasują naturalne fale oraz swobodny kok. Możesz rozważyć rozjaśnienie włosów metodą ombre hair.

Welurowa sukienka w stylu vintage

Welur jest tkaniną, która kojarzy się z dawnymi czasami. Możesz wykorzystać to skojarzenie do stworzenia kreacji w stylu vintage. Do swojej welurowej sukienki dobierz biżuterię w stylu wiktoriańskim: ozdobny, ciężki naszyjnik, kolczyki z materiału w kolorze starego srebra, naszyjnik przypominający kołnierzyk, masywny pierścionek lub broszkę-medalion. Załóż do tego buty „mary jane” lub wiązane wstążką półbuty na wysokim obcasie. Do takiej kreacji pasuje też nieduża torebka zapinana na bigiel. Jeśli masz długie włosy, możesz na nich zapleść warkocz-koronę lub zrobić romantyczny kok.

Welurowa sukienka w stylu glamour

Welurowa sukienka kojarzy się także z luksusem. Dobierz do niej złoty lub srebrny, ciężki naszyjnik i załóż ozdobny pasek. Na nogi załóż botki albo czółenka na szpilkach. W ten sposób uzyskasz stylizację w stylu glamour. Do takiego stroju najbardziej będzie pasowała mała torebka-kopertówka. Włosy ułóż w kok lub koński ogon.