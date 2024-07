Bluzki i sukienki z dekoltem carmen, nazywanym też hiszpańskim, subtelnie odsłaniają ramiona. Dekolt hiszpański jest seksowny i bardzo kobiecy. Można go nosić na specjalne okazje, ale również na co dzień, np. do pracy. Bluzki z odkrytymi ramionami kojarzą się z latem, ale w chłodniejsze dni wcale nie trzeba z nich rezygnować. Zimą wystarczy wybierać topy i sukienki z grubszych i nieprześwitujących materiałów.

Dekolt jest najbardziej kobiecym elementem każdej bluzki, swetra, koszuli czy sukienki. Odpowiednio dobrany może podkreślić atuty urody. Carmen jest idealny dla kobiet, które mają figurę klepsydry.

Odkryte ramiona – sukienka na imprezę, randkę, elegancją kolację

Sukienka z odkrytymi ramionami to dobry pomysł na wieczorne wyjście do klubu, na randkę lub kolację w eleganckiej restauracji. Idealne dodatki do stroju to buty na wysokim obcasie i mała torebka np. kopertówka. Spośród biżuterii najlepiej wybierać kolczyki i bransoletki. Duży naszyjnik założony na hiszpański dekolt, zaburzy jego delikatność. Na ramiona można założyć płaszcz lub owinąć je zwiewnym szalem, np. z satyny.

Sukienka z odkrytymi ramionami na co dzień

Sukienka z hiszpańskim dekoltem w połączeniu z klasyczną koszulą stanowi oryginalną, a zarazem elegancką stylizację – idealną do pracy. Wystarczy na koszulę założyć sukienkę. Warto eksperymentować z kolorami. Do granatowej sukienki pasują kolory: pomarańczowy, żółty i fioletowy. Zimą na nogi najlepiej założyć grube, ocieplane rajstopy, a w cieplejsze dni – cienkie i przezroczyste. Na co dzień pod sukienkę można zakładać cienkie swetry z golfem lub bawełniane bluzki.

Bluzki damskie z dekoltem carmen – do czego założyć?

Jeansy i bluzka z hiszpańskim dekoltem to stylizacja, w której można pójść do kina, na zakupy lub spotkanie z przyjaciółką. Zestaw jest wygodny i bardzo kobiecy i subtelny. W chłodniejsze dni na ramiona można włożyć ciepły wełniany sweter, a na nogi botki na obcasie albo sztyblety (czyli buty do kostki, na płaskiej podeszwie). Latem najlepiej założyć baleriny, trampki lub mokasyny.

Spódnica i bluzka lub body z dekoltem carmen to stylizacja, która sprawdzi się zarówno w pracy, jak i na co dzień. Ołówkowa spódnica, szpilki, marynarka i top z odkrytymi ramionami to eleganckie połączenie, np. na spotkanie biznesowe. Luźniejsza stylizacja to body z hiszpańskim dekoltem, dopasowana bawełniana spódnica i baleriny albo sportowe buty. Zestaw dopełni zegarek i duża, wygodna torebka.