Nie żyje Eric Carmen. Jego przebój „Hungry Eyes” z "Dirty Dancing" znali wszyscy

Znany z przebojów z lat 80. m. in. "All by Myself" i ścieżki dźwiękowej do filmu „Dirty dancing” Eirc Carmen nie żyje. O śmierci poinformowała żona amerykańskiego wokalisty. Miał 74 lata.