Sekret modnych kozaków tkwi w cholewce. W tym sezonie królują skrajności – minimalistyczne sztyblety albo buty sięgające za kolano. Decyzja nie jest łatwa, ale z pomocą może przyjść skonfrontowanie jednego i drugiego modelu ze swoim codziennym stylem i typem sylwetki.

Buty eksponujące nogi – kozaki za kolano w stylu Anji Rubik

Po filmie „Pretty woman” kozaki za kolano okryły się złą sławą i przez wiele sezonów uchodziły za modową wpadkę. Stella McCartney, Prada, Marc Jacobs, Rodarte i Pucci odczarowali jednak mit długich kozaków jako symbolu kiczu i tandety. Zaprezentowali je w wersji gładkiej i eleganckiej, dzięki czemu odkryły potencjał butów z długimi cholewkami, które potrafią wyeksponować długie nogi. Zamiast lakierowanej skóry pojawił się zamsz, dzięki czemu długie kozaki – zwłaszcza te zdobione sznurówkami lub tłoczonymi wzorami – zaczęły wyglądać naprawdę efektownie.

1. Do jakiej sylwetki pasują kozaki za kolano?

Na założenie kozaków za kolano mogą sobie pozwolić tylko wysokie i szczupłe kobiety, u niskich i korpulentnych taki model wywoła efekt odwrotny do zamierzonego – optycznie skróci nogi.

2. Do czego nosić kozaki za kolano?

Buty z długimi cholewkami najlepiej prezentują się na odsłoniętych nogach, dlatego idealnie nadają się dla tych pań, które lubią nosić krótkie sukienki i spódnice. Można je też połączyć z rurkami lub legginsami (najlepiej w innym kolorze niż buty). Kłopot zaczyna się wtedy, gdy spodnie mają zbyt szerokie nogawki, które nie mieszczą się w bucie lub nadmiernie rozciągają cholewkę, która potem zaczyna odstawać od nogi.

3. Plusy kozaków za kolano.

Kozaki za kolano – zwłaszcza te na wysokim obcasie – dodają seksapilu.

Wygodne buty do jazdy konnej – sztyblety czyli „rollingstonki”

Sztyblety powstały z myślą o zapewnieniu komfortu przy jeździe konno. Ich budowa miała zapewniać prawidłowe ułożenie nogi w strzemieniu, a wysokość – zapobiegać otarciom skóry w okolicach kostek. Sztyblety są więc jednymi z najwygodniejszych typów obuwia, głównie dzięki elastyczności, którą zapewniają im gumowe wstawki wszyte przy kostkach.

1. Do jakiej sylwetki pasują sztyblety?

Sztyblety mają tę przewagę nad wysokimi kozakami, że pasują do każdego typu sylwetki. Także mogą optycznie skracać nogi, ale tylko w połączeniu z rybaczkami lub spódniczką midi (sięgającą do połowy łydki lub tuż za kolano).

2. Do czego nosić sztyblety?

Sztyblety są uniwersalne – można je nosić zarówno do spodni, jak i do spódnic oraz sukienek. Jedyne, na co trzeba uważać to wspomniane już rybaczki i spódnice midi. Lepiej też unikać spodni z rozszerzanymi nogawkami, które przykrywają buty lub tworzą fałdy tuż nad cholewką, bo nie dają się włożyć do środka. Aby odpowiednio zaakcentować sztyblety, warto zakładać do nich wąskie jeansy lub rurki (najefektowniej wyglądają skórzane). Sztyblety to jesienna wersja oksfordek – z powodzeniem zastępują je w minimalistycznych stylizacjach typu męskiego.

3. Plusy sztybletów.

Sztyblety są bardzo wygodne – dzięki płaskiej podeszwie i elastyczności można w nich chodzić przez wiele godzin. Dopasowują się do kształtu stopy i nie męczą nóg.