We wtorkowe popołudnie Katarzyna Skrzynecka pojawiła się na konferencji ramówkowej Zoom TV, zorganizowanej w Fabryce Norblina. Wspólnie z Piotrem Gąsowskim zaprezentowali nowości stacji, ale to właśnie stylizacja aktorki przyciągnęła największą uwagę. Mimo jesiennej aury Skrzynecka postawiła na elegancki biały garnitur, w którym wyglądała niezwykle szykownie. Charakterystycznym dla niej akcentem były błyszczące sandały oraz mocno podkreślone oczy, które dodały jej lookowi blasku.

Katarzyna Skrzynecka należy do grona gwiazd, które nie boją się eksperymentować z modą. Aktorka wielokrotnie sięga po barwne kreacje, które zwracają uwagę. Gwiazda zawsze pamięta o modnych dodatkach i nie ukrywa, że lubi blask. W takim wydaniu zaprezentowała się właśnie podczas konferencji ramówkowej Zoom TV. Biały garnitur to świetna alternatywa dla sukienki, a srebrne dodatki dodały całości pazura. Nie sposób pominąć też mocno różowych paznokci i oczywiście dość odważnego dekoltu. Katarzyna Skrzynecka tym razem pozwoliła sobie odsłonić nieco więcej.... Sami zobaczcie!

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Do niedawna to Joanna Liszowska na czerwonym dywanie zazwyczaj prezentowała dość odważne stylizacje z głębokimi dekoltami, ale wygląda na to, że teraz to Katarzyna Skrzynecka ją przebiła. Trzeba przyznać, że białe garnitury cieszą się ogromną popularnością wśród gwiazd i często są wybierane jako alternatywa dla eleganckiej sukienki. Nic w tym dziwnego, bo w końcu prezentują się równie elegancko.

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Sądzicie, że Katarzyna Skrzynecka przesadziła z dekoltem? W końcu niewiele brakowało, a mogła zaliczyć wpadkę.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News