Podczas finału 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" w studiu Polsatu pojawiło się mnóstwo gwiazd, które wspierały uczestników show. Prawdziwą sensację wzbudziła dotychczasowa gwiazda TVP - Izabella Krzan! Prezenterka postawia na czarną kreację, choć i tak wszyscy patrzyli na jej bluzkę z ogromnym wycięciem. Co za dekolt!

Gwiazdy w finale "Tańca z Gwiazdami"!

Co tydzień w studiu "Tańca z Gwiazdami" pojawiają się nie tylko uczestnicy i ich bliscy, ale również gwiazdy polskiego show-biznesu. W ostatnim odcinku aktualnej edycji trzem finałowym parom kibicowali m.in. Ada Fijał oraz Blowek. Na "ściance" zjawiła się również Izabella Krzan, która niedawno straciła pracę w TVP. Od kilku tygodni Izę możemy zaś oglądać w projekcie Krzysztofa Stanowskiego "Kanał Zero" na YouTubie. Pojawiły się również pogłoski, że Krzan przejdzie do TVN i dołączy do grona "Dzień Dobry TVN", co okazało się tylko plotkami. Czyżby Izabella miała przejść do Polsatu, a jej wizyta podczas finału "Tańca z Gwiazdami" nie jest przypadkowa? To pozostaje zagadką.

