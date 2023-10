Małgorzata Kożuchowska to niekwestionowana ikona stylu, która uwielbia dodatki. W swojej szafie ma minimum kilkadziesiąt torebek, w tym wiele modeli które idealnie sprawdzą się latem. Kożuchowska zakochała się już jakiś czas temu w plecionych torebkach Bottega Veneta, wiklinowych torebkach-koszykach MAKO oraz w torebkach listonoszkach. Te i inne modele możecie z powodzeniem znaleźć w wielu sieciówkach, ale i w nowych kolekcjach polskich marek.

Torebki na ramię - cynamon i beż to totalna klasyka

Jednym z lepszych wyborów na lato może okazać się klasyczna beżowa torebka na ramię. Nam udało się znaleźć podobne modele m.in. w propozycjach nowej kolekcji marki Kulik. Torba shopper w cynamonowo-brązowym kolorze to klasyka, która sprawdzi się w casualowych stylizacjach. Ultra miękka, komfortowa forma z troczkami to must have w szafie każdej fanki klasycznych modeli. Czyli w naszej! Kolejna propozycja w tym stylu to torebka "puffer" Gino Rossi. Mniejsza, ale równie pojemna i modna.

Plecione torebki z CCC - wiklinowe kosze to hit lata

Nie ma nic bardziej wakacyjnego niż pleciona torebka w formie wiklinowego koszyka! Ten model zdecydowanie kojarzy się nam z latem, plażą, ciepłym piaskiem i szumiącym morzem... Jak przenieść ten klimat do naszej garderoby? Odpowiedź jest bardzo prosta: wprowadź właśnie taki wiklinowy koszyk do swoich letnich stylizacji. Ta torebka będzie wyglądać obłędnie w połączeniu z kwiecistymi sukienkami midi lub jeansowymi szortami. Małgorzata Kożuchowska zdecydowała się na model polskiej marki MAKO za 490 złotych - podobne modele upolujesz juz od 119 złotych.

Plecione torebki z CCC Jenny Fairy

Pastelowa fioletowa torebka listonoszka ma bardzo ciekawą plecioną strukturę. Z pewnością okaże się modnym dodatkiem do codziennej stylizacji jak w przypadku Małgorzaty Kożuchowskiej. Kożuchowska zdecydowała się na model projektu Bottega Veneta, który w Vitkacu kosztuje 10849 złotych. Na szczęście podobny model możecie kupić na przykład w CCC za 99,99 zł.

