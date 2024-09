Julia Żugaj to znana influencerka, którą obserwują miliony fanów. Nastolatki jeżdżą na koncerty i obozy organizowane przez Julię, a teraz zapewne będą wspierać swoją idolkę podczas programu "Taniec z Gwiazdami". Julia Żugaj pokazała przedsmak tego, czego widzowie mogą spodziewać się po niej już od 15. września. Lepiej sobie radzi niż Roxie?

Julia Żugaj lepsza od Roksany Węgiel?

Tegoroczna jesień obfituje w programy rozrywkowe. Nie da się ukryć, że większość widzów czeka na 15. edycję "Tańca z Gwiazdami", która wystartuje już za niecałe dwa tygodnie! Znane są już wszystkie zestawienia par w tym sezonie i teraz uczestnicy trenują po kilka godzin dziennie, aby 15 września pokazać swoje umiejętności taneczne. Tancerze co chwila wstawiają na swoje social media nagrania z treningów i pokazują postępy swoich gwiazd. Najczęściej do fanów mówi Hania Żudziewicz, która pokazuje treningi z Filipem Bobkiem, a także Wojciech Kucina, który partneruje Julii Żugaj. Nie da się ukryć, że to właśnie influencerka może liczyć na największe wsparcie swoich fanów, którzy śledzą jej poczynania w social mediach. Żugaj nigdy nie kryła, że spełnia marzenia, występując w "Tańcu z Gwiazdami".

Teraz Julia Żugaj dodała nagranie z treningu, na którym prezentuje salsę. Nie jest pewne, że to właśnie ten taniec zatańczy jako pierwszy, jednak trzeba przyznać, że jej poczucie rytmu i ruch sceniczny jest imponujący. Edycja jeszcze się nie rozpoczęła, a Julia Żugaj tańczy tak, jak niejedna gwiazda pod koniec swojego sezonu.

"Żugajki" od razu ruszyły do komentowania nagrania. Większość jest zachwycona tańcem influencerki i wróży jej wygraną.

Jesteś najlepsza. Jeszcze nie było żadnego odcinka, a ja wiem, że to wygrasz

Kryształowa Kula jest Wasza. Jesteś genialna

Cudowni. moi ulubieńcy choć edycja jeszcze nie wystartowała - rozpisują się fani.

W ubiegłej edycji początkowo faworytką była Roksana Węgiel, która zajęła drugie miejsce. W ubiegłych edycjach spekulowano, że program wygra Julia Wieniawa czy Basia Kurdej-Szatan, jednak tak się nie stało, a typowane nazwiska zazwyczaj zajmowały drugie miejsce. Czy Julia Żugaj odczaruje ten "trend" i sięgnie po Kryształową Kulę?

