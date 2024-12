"Ból i blask" to film Pedro Almodóvara, który był nominowany w dwóch kategoriach do Oscara : Najlepszy film międzynarodowy i Najlepsza ścieżka dźwiękowa. Dzieło z Antonio Banderasem w roli głównej stanowi zamknięcie "spontanicznej" trylogii składającej się z Prawa pożądania i Złej edukacji, której tworzenie zajęło 32 lata.

TVP 2 wyemituje "Ból i blask"

TVP 2 dla swoich widzów uszykowało niespodziankę. Na ekranach już dzisiaj obejrzeć będzie można dzieło Pedro Almodóvara "Ból i blask", które nagrane zostało w różnych lokalizacjach Madrytu i Wspólnoty Walenckiej. Zdjęcia rozpoczęły się 15 września 2018 roku, o czym sam Almodóvar ogłosił na swoim koncie na Twitterze. "Ból i blask" to jeden z najbardziej osobistych filmów Almodóvara, w którym opowiada on historię przypominającą jego autobiografię. Film opiera się na jego dzieciństwie, relacji z matką, dojrzałości i tym, jak stawić czoła twórczemu kryzysowi. Reżyser ukazuje proces, który doprowadził go do tego, że stał się jednym z głównych twórców filmowych w Hiszpanii. Wiadomo, że ma w historii nie tylko anegdotyczne wspomnienia o Almodóvarze. Część filmu inspirowana jest surrealistyczną komedią i dramatem 8½ w reżyserii Federico Felliniego, wydanym w 1963 roku. W główną rolę wciela się Antonio Banderas, jako Salvador Mallo, reżyser filmowy, postać inspirowaną samym Almodóvarem. Towarzyszą mu Penélope Cruz i Julieta Serrano, które wcielają się w matkę Mallo w dzieciństwie i w dorosłości, Leonardo Sbaraglia w roli jednego z partnerów reżysera oraz Asier Etxeandia w roli aktora, z którym Mallo nie rozmawiał od 30 lat z powodu kłótni. W prawdziwym życiu tym aktorem jest Antonio Banderas.

Pedro Almodóvar w "Bólu i blasku" zabiera widzów w emocjonalną podróż, w której granice między przeszłością a teraźniejszością zacierają się, odsłaniając blizny i triumfy kształtujące życie głównego bohatera. Antonio Banderas, w poruszającej roli Salvadora Mallo, stworzył jedną z najbardziej wyrazistych kreacji swojej kariery, za którą uhonorowano go Złotą Palmą w Cannes. Film zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności, zyskując nominacje do Oscara w kategoriach najlepszego filmu międzynarodowego oraz najlepszego aktora pierwszoplanowego. Na rodzimym podwórku triumfował na gali nagród Goya, zdobywając aż siedem statuetek, w tym za najlepszy film i reżyserię.

"Ból i blask" będzie można zobaczyć dzisiaj (10.12.2024) o godzinie 23.30 na antenie TVP2.

