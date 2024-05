Pomysł z edycją specjalną programu "Twoja twarz brzmi znajomo" i zaproszeniem do niej uwielbianych uczestników z poprzednich odsłon show był strzałem w dziesiątkę. Widzowie są zachwyceni poziomem tej edycji i brawurowymi występami uczestników, bo wszyscy naprawdę spisują się rewelacyjnie. Jak jednak wiadomo, w każdym odcinku zwycięzca może być tylko jeden. Tym razem to Filip Lato sięgnął po wygraną.

Filip Lato w ubiegłym tygodniu wylosował "wehikuł czasu" - to nowość w specjalnej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", dzięki której uczestnicy mogą jeszcze raz wcielić się w artystę, w którego roli występowali już wcześniej. Filip Lato postanowił przypomnieć swój występ w roli Jamesa Blunta i wykonał utwór „You’re beautiful”. Referencja była jednak inna niż przy poprzednim występie. Dodatkiem była m.in. gitara.

To właśnie Filip Lato został wielkim zwycięzcą 8. odcinka "Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi". Czek na 10 tysięcy złotych przekazał podopiecznej Fundacji „Siepomaga”.

Jednak nie tylko Filip Lato zrobił ogromne wrażenie na jury i uczestnikach. Świetnym występem popisał się także Mateusz Ziółko, który zajął w 8. odcinku "Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi" 2. miejsce. Jako Teddy Swims rozgrzał wszystkich do czerwoności! Robert Janowski dosłownie oszalał z wrażenia i skacząc i gwiżdżąc na palcach, powiedział o występie Ziółko: