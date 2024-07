Stylizacja Agaty Dudy nawiązywała do polskich akcentów i podkreślała nieformalny charakter wizyty książęcej pary.

- Nietypowo wyglądała żona prezydenta Agata Kornhauser-Duda w pudrowej sukience za kolano. Lekka sukienka podkreślała mniej formalny charakter wizyty książęcej pary. Pani prezydentowa założyła jasne szpilki i nawiązujący do polskiego rękodzieła pasek – prawdopobnie odnoszący się do silnie polskiego akcentu, jakim jest rodzimy folk. To jest całkiem interesujący eksperyment! Jedynie ramiączka bielizny powinny być lepiej wyregulowane, aby góra sukienki wyglądała lżej - oceniła Gosha Kusper.